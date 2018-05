Lørdagens Premier League-rykter

- Harry Kane må dra fra Tottenham, sier Arséne Wenger.

Vi begynner i Nord-London, der avtroppende Arsenal-manager Arséne Wenger heller iskaldt vann i årene til supporterne til rivalene i Tottenham. Wenger hevder nemlig at Spurs kan være nødt til å selge Harry Kane for å få råd til å finansiere deres nye storstue, som skal åpne kommende sesong. (Evening Standard)

Både Arsenal og Chelsea har kastet sine øyne på Juventus-trener Massimiliano Allegri i jakten på en ny manager, men italieneren sier at han ikke vil forflytte seg til Premier League uten «en virkelig sjanse til å vinne», og har i stedet bedt Juventus om å bla opp for å bygge opp et nytt storlag i Torino. (Yahoo)

Manchester Citys jakt på Napolis midtbanespiller Jorginho har blitt trappet opp etter at byrivalene i Manchester United har sett seg om etter andre alternativer enn den 26 år gamle italieneren. (Manchester Evening News)

Det blir aldri stille rundt Neymar, men de som måtte håpe på å se brasilianeren i Premier League må nok kaste adskillelig med mynter i ønskebrønnen. Nå sier Real Madrid-sjef Zinedine Zidane at han kan se for seg Paris St. Germains brasilianer i tospann med Cristiano Ronaldo på topp i klubben. (Goal)

Tidligere landslagssjef Sam Allardyce får vite i neste uke om han får fortsette som manager i Everton, etter å ha ledet dem til det som ser ut til å ende med en åttendeplass i årets Premier League. (Guardian)

Høyreback Hector Bellerin sier at han vil bli værende i Arsenal denne sommeren. (Sky Sports)

Fiorentinas 20 år gamle angrepsspiller Federico Chiesa er jaktet av både Tottenham og Chelsea, men den italienske klubben sier at de har finansielle muskler og ikke på noe som helst vis er tvunget til å selge talentet sitt. (Sky Italia, via Calciomercato)

Liverpool har et stortalent i 18 år gamle Rhian Brewster, som vant U17-VM med England i oktober der han scoret ett av målene i finalen mot Spania, og nå skal Bundesliga-klubbene Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig være interessert i å hente angriperen. (Mirror)

Huddersfield skal allerede gå i gang med samtalene om en forlengelse av kontrakten med manager David Wagner, som fikk 2,5 millioner pund i bonus for å holde klubben oppe i Premier League. Tyskerens nåværende kontrakt løper ut sommeren 2019. (Telegraph)

Wolverhampton gikk helt til topps i årets Championship, og i forberedelsene til den kommende Premier League-sesongen håper klubben på å signere Ahmed Musa fra Leicester. Den 25 år gamle nigerianeren er akkurat nå på lån hos CSKA Moskva. (Sabah, via Birmingham Mail)

Tidligere Arsenal-profil Emmanuel Petit tror ikke at verken Patrick Vieria eller Mikel Arteta, begge tidligere lagkamerater av Petit i Arsenal, er klare til å ta over som manager etter Arséne Wenger. (RMC, via ESPN)

Crystal Palace-manager Roy Hodgson sier han er «desperat» etter å forsikre seg om at Wilfried Zaha blir værende i klubben. (Talksport)

Newcastle-manager Rafael Benitez er blitt hyllet for sin jobb i klubben, der han ligger an til å føre laget til en tiendeplass og øvre halvdel på Premier League-tabellen. Nå sier spanjolen at han vil ha større kontroll på overgangene neste sesong. (Mail)

Og Leicester-manager Claude Puel forventer å lande flere signeringer denne sommeren, ettersom flere nåværende Leicester-spillere er klare for å flytte på seg. (Leicester Mercury)

