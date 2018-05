Lørdagens Premier League-rykter

José Mourinho skal nærme seg sitt første sommerkjøp.

Alex Sandro ser ut til å bli Manchester Uniteds første sommerkjøp. Det skriver både italienske og britiske medier. Sky Sports er blant mediene som videreformidler disse ryktene, lørdag. Venstrebacken skal ha en prislapp på 50 millioner pund, og Juventus-spilleren har blitt koblet bort i flere overgangsvinduer nå.

ESPN skriver at Bayern München skal ha lagt inn et bud på 60 millioner euro på Leon Bailey (20). Den jamaicanske vingen har imponert stort i Bayer Leverkusen denne sesongen. Det er usikkert om budet blir godtatt, men Leverkusen skal håpe på å få så mye som 100 millioner euro for Bailey. Også Real Madrid skal ha vist interesse for unggutten.

Kenedy (22) har vært en suksess i Newcastle, på lån fra Chelsea, denne sesongen. Lokalavisen Newcastle Chronicle skriver at brasilianeren kan ende opp med å returnere til Newcastle, til tross for at han nå er tilbake i Chelsea. 22-åringen skal selv ha uttalt at han han muligens kommer tilbake.

Middlesbrough-forsvarer Ben Gibson kan være på flyttefot. Skal vi tro The Sun, har Southampton lagt inn et bud på 20 millioner pund på 25-åringen.

Ifølge Daily Mail har Wayne Rooney nærmest bestemt seg for å flytte til USA. Han skal være nær en overgang til DC United. Likevel hevder avisen at 32-åringen er hjertelig velkommen tilbake til Everton, dersom han skulle ønske det.

Den siste uken har bydd på flust av managere som har fått fyken. Lørdag skriver London Evening Standard at Manuel Pellegrini (64) er nær ved å bli ny West Ham-sjef. Samtidig melder The Sun at Stoke har sett seg ut David Moyes (55) som sin neste manager.

Daily Mail skriver at Jonny Evans er på vei til Leicester. Evans har en lav utkjøpsklausul etter nedrykket med West Bromwich, og det er ventet drakamp om 30-åringens underskrift i sommer.

Joe Hart ble vraket til Englands VM-tropp, og skal heller ikke være ønsket med videre i West Ham. Han har vært i London på lån fra Manchester City denne sesongen. Nå skriver Daily Mirror at både Southampton og nyopprykkede Wolverhampton vurderer å hente 31-åringen.

