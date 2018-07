Lørdagens Premier League-rykter

- Den spanske burvokteren blir værende.

Hva er vel en sommer uten et David de Gea-rykte til Real Madrid? Manchester Evening News skriver uansett at den spanske keeperen har bestemt seg for å bli værende hos Manchester United.

London Evening Standard skriver at Real Madrid er klare til å legge inn et bud på 112 millioner pund (ca 1.2 milliarder kroner) for Eden Hazard. Uansett skal Chelsea stå hardt på at de ønsker svimlende 200 millioner pund (ca 2.1 milliarder kroner) for å selge sin belgiske superstjerne.

Den franske avisen Le Parisien skriver at N'Golo Kanté er enig med Paris Saint-Germain om sine personlige betingelser, skulle en overgang til Frankrike være mulig. Det er fortsatt uvisst om midtbanespilleren forlater Chelsea denne sommeren, men avisen skriver at mangelen på Champions League-fotball gjør at Kanté kan være på vei vekk.

Det er potensielt mer dårlig nytt for Chelsea, fordi L'Équipe hevder at Monaco har vunnet drakampen om den russiske VM-stjernen Aleksandr Golovin.

Chelsea skal ha fortsatt forhandlingene med Juventus rundt Gonzalo Higuaín, skriver overgangsguruen Gianluca di Marzio. Klubben skal ha til gode å ta kontakt med Higuaíns agent og bror, Nicolas.

Den italienske journalisten Alfredo Pedulla i Corriere dello Sport skriver at Manchester City og Barcelona har vist interesse for Juventus' uruguayanske midtbanespiller Rodrigo Bentancur.

The Sun hevder at Wilfried Zaha ønsker å forlate Crystal Palace, og både Everton og Borussia Dortmund ønsker å signere ivorianeren. London-klubben skal uansett ha en prislapp på 50 millioner pund (rundt 540 millioner kroner) for sin stjernespiller.

Everton skal også ha lagt inn et bud på 22 millioner pund (rundt 236 millioner kroner) for venstreback Lucas Digne, skriver The Mirror. Franskmannen spiller til daglig hos de spanske seriemesterne Barcelona.

Videre skriver The Mirror at Jack Grealish ser ut til å bli den første signeringen Tottenham gjør denne sommeren. Det er ventet at iren gjennomfører sin overgang fra Aston Villa tidlig neste uke.

Daily Star skriver at Newcastle vurderer et salg av Aleksandar Mitrovic slik at de kan finansiere et kjøp av venezuelanske Salomon Rondon, som rykket ned med West Bromwich sist sesong.

Lokalavisen The Argus skriver at Chris Hughton i Brighton ønsker å sikre seg den iranske angriperen Alireza Jahanbaksh fra AZ Alkmaar. Han var toppscorer i den nederlandske Æresdivisjonen sist sesong.

