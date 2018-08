Lørdagens Premier League-rykter

Lørdagens saftigste rykte omhandler en byttehandel mellom en Bayern- og en Manchester United-spiller.

Tyske Bild skriver at Manchester United vurderer å tilby Anthony Martial til Bayern München, for å sikre seg Jerome Boateng i retur. Den tyske 29-åringen er en av midtstopperne José Mourinho skal være ute etter.

Toby Alderweireld er også en midtstopper som har vært hyppig koblet til Manchester United den siste tiden. The Mirror melder nå at den belgiske midtstopperen har bestemt seg for å la kontrakten løpe ut i Tottenham, hvis han ikke blir solgt til Manchester United før 9. august.

Da vil Tottenham tjene maksimalt 25 millioner pund på belgieren, da han har en klausul i kontrakten sin hvor det står at prisen på ham kun trenger å ligge på nevnte beløp for å utløse en utkjøpsklausul i kontrakten hans, ved neste sommer-overgangsvindu.

Ifølge The Mirror har Wilfried Zaha fortalt at han er klar til å forlate Crystal Palace til sin lagkamerater. Det meldes at den fotrappe vingen vil legge inn en overgangssøknad snarest, for å få presset gjennom en overgang til Chelsea.

Maurizio Sarri skal ifølge Daily Star i møte med Thibaut Courtois, for å diskutere en overgang til Real Madrid. Kanskje samtalen mellom de to vil få slutt på en av de store overgangssagaene denne sommeren?

Sarri skal også være villig til å låne ut Chelsea-talentet, Ruben Lofthus-Cheek, for at han skal få så mye spilletid som mulig. Det skal dreie seg om et utenlandsopphold for engelskmannen, skriver The Times.

Everton skal få hard konkurranse fra flere store klubber om underskriften til Marcos Rojo, skal vi tro The Sun. De skriver at Paris Saint-Germain, Marseille og Zenit St. Petersburg også vil sikre seg Manchester United-midtstopperen.

Levante har satt en prislapp på deres colombianske midtbanespiller, Jefferson Lerma, som Bournemouth må forholde seg til om de skal få klørne i ham. Sørkyst-klubben må punge med ut 30 millioner pund for å få hentet den defensivt orienterte midtbanemannen fra den spanske klubben. Det skriver The Sun.

Daily Mail melder at West Ham har åpnet samtaler med Ligue 2-klubben, Le Havre, om Harold Moukoudi. 20-åringen skal være kjent som et stort talent i Frankrike og prislappen på franskmannen ligger på 10 millioner pund.

Sport Witness melder at West Ham også er interesserte i en ny angriper. London-klubben skal være svært lystne på å signere Real Betis-angriperen, Antonio Sanabria. Om den paraguayanske 22-åringen ender opp på London Stadium før 9. august gjenstår å se.

Wolverhampton vurderer å bryte overgangsrekorden sin for å skaffe seg Middlesbroughs Adama Traore, ifølge The Telegraph. Den lynraske spilleren har en utkjøpsklausul som ligger på 18 millioner pund.

Newcastle er interessert i det unge Paris Saint-Germain-talentet, Stanley N'Soki, skriver Daily Mail. 19-åringen er langt unna å få fast spilletid for det franske stjernespekkede laget. Om han velger et klubbskifte til «The Magpies» vil førstelagsspill være mye mer sannsynlig. 19-åringen er anvendelig og kan spille back og midtstopper.

