Lørdagens Premier League-rykter

Thomas Tuchel vil hente tidligere elev.

Daily Mail mener å vite at PSG ikke har gitt opp håpet om å signere Ousmane Dembele fra Barcelona i sommer. Manager Thomas Tuchel ønsker å gjenforenes med sin tidligere elev, og det kan komme et bud i løpet av måneden.

Selv om overgangsvinduet i England er stengt, kan det forsvinne flere spillere fra de britiske øyene i flere uker til. En av de er Patrick Roberts (21). Manchester City-spilleren ønskes av klubber som Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne og Girona. Det er snakk om utlån for kantspilleren ifølge The Sun.

En annen som trolig forsvinner fra Premier League, er Nikola Vlasic. Everton-spilleren skal på det nærmeste være klar for et utlån til CSKA Moskva, melder diverse russiske medier.

Også Chelseas Tiemoue Bakayoko skal være på vei bort fra Premier League. Midtbanespilleren nærmer seg et utlån til AC Milan. Det kan Sky Sports forteller, lørdag morgen.

Aston Villa skal være klare med en ny kontrakt for Jack Grealish. 22-åringen fikk ikke sin drømmeovergang til Tottenham i sommer, men nå skal hans nye kontrakt inneholde en utkjøpsklausul på 30 millioner pund, skriver The Sun.

Det har blitt hevdet at Paul Pogba var lei av hele Manchester United. Lørdag skriver franske RMC at midtbanespilleren likevel har bestemt seg for å bli værende i klubben, og at han er fast bestemt på å bevise at han kan prestere, også i England.

Ifølge spanske AS er framtiden til Luka Modric fremdeles ikke avklart. Kroaten ønsker seg angivelig til Inter, men Real Madrid skal være lunkne på å selge midtbanegeneralen.

Marca skriver at det er mulig kroaten ender opp med å skrive ny kontrakt med Real Madrid i stedet for å flytte på seg. Han vil da bli klubbens best betalte spiller, sammen med Sergio Ramos.

