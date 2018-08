Lørdagens Premier League-rykter

Real Madrid kan snyte Premier League-gigantene for Neymar.

Neymar-sagaen fortsetter å rulle, og det kan se ut som klubber som Manchester United og Manchester City kan glemme brasilianeren. Den spanske avisen Sport hevder nemlig at Real Madrid-president Florentino Pérez har gjort det klart at han er villig til å betale svimlende 300 millioner euro (rundt 2.9 milliarder kroner) til PSG for å sikre seg brasilianeren.

En brasilianer Manchester United håpet å signere denne sommeren var Alex Sandro fra Juventus, men ifølge Manchester Evening News måtte trener José Mourinho gi opp jakten på venstrebacken. Dette skal ha vært fordi portugiseren måtte velge mellom Alex Sandro eller en midtstopper. Som kjent endte Manchester United opp uten å signere en midtstopper.

The Sun skriver at Maurizio Sarri stoppet Chelsea fra å signere Nabil Fekir fra Lyon. Chelsea skal ha møtt representanter fra Lyon, men til slutt skal italieneren ha satt foten ned og sagt nei til å hente VM-vinneren. Fekir var, som kjent, koblet til Liverpool denne sommeren.

Aston Villa-trener Steve Bruce bekreftet til TalkSport at hadde Tottenham forsøkt å hente stjerneving Jack Grealish tidlig i overgangsvindu, så hadde de måttet selge han. Villa slet nemlig økonomisk før de fikk nye eiere i sommer.

Manchester City har vært koblet med tidligere Juventus-stjerne Claudio Marchisio. Italieneren har blitt frigitt av klubben, men trener Pep Guardiola skal ha avvist sjansene for at City henter Marchisio, skriver Goal.

Liverpool Echo melder at Liverpool har gått seirende ut av kampen med Chelsea, Manchester City og Manchester United for den nederlandske 16-åringen Ki-Jana Hoever. Høyrebacken spiller til daglig i Ajax.

Franske L'Équipe siterer Lyon-sjef Jean-Michel Aulas på at klubben har signert midtstopper Jason Denayer fra Manchester City.

En annen som kan være på vei vekk fra Manchester City er Oleksandr Zintsjenko, skal vi tro The Mirror. De skriver at Girona og Real Betis i LaLiga ønsker å låne ukraineren. Wolves skal ha fått et bud godkjent i sommeren, men Zintsjenko valgte å takke nei til overgangen, skriver avisen.

Den venezuelanske spissen Salomón Rondón har ikke vært lenge i Newcastle, men ifølge The Chronicle har han allerede gjort det klart at han ønsker å gjøre sitt lån fra West Bromwich til permanent avtale.

En som kan være på vei vekk fra Newcastle er Isaac Hayden. Han skal ha bedt om en overgang vekk fra St. James' Park denne sommeren, men fått ønsket sitt avvist, skriver The Mirror. Både Stoke og Aston Villa skal være interesserte i å hente ham på lån, skriver avisen.

