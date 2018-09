Lørdagens Premier League-rykter

Ryktene svirrer allerede, selv om overgangsmarkedet stengte i flere land i natt.

Land som Spania, Frankrike og Tyskland stengte sine vinduer natt til 1. september. Det har vært mange overganger som har skjedd denne sommeren. Nå gjenstår det å se hva som vil skje med spillerne som ikke forlot klubbene sine.

Det var lenge vært usikkert om Anthony Martial fortsatt ville være en Manchester United-spiller når overgangsvinduet stengte ved midnatt fredag. Den franske venstrevingen har lenge vært ryktet bort fra Old Trafford, og flere medier har hevdet at franskmannen har ønsket seg et klubbskifte.

Det får han ikke og dermed er det neste på José Mourinhos plan å få 22-åringen til å signere en ny langtidskontrakt. Ifølge Goal har ikke Martial signert kontrakten ennå, men Mourinho skal ha uttalt at det kun er et spørsmål om tid før nyheten kommer. Om det er for å kunne selge franskmannen dyrere, eller for å sikre at han blir kan man bare spekulere i.

Mens vi snakker om spillere som ikke er tilfredse i egen klubb: Simon Mignolet skal ha fått klar beskjed av Liverpool-manager, Jürgen Klopp, om å holde sin misnøye over å fortsatt være andrevalget som keeper i klubben for seg selv. Det skriver The Telegraph.

Mignolet skal ifølge The Independet ha klaget over at Lloris Karius fikk dra på utlån, da han vil sitte på innbytterbenken store deler av sesongen.

Et utlån som ble gjennomført fredag, på selveste deadline day, var Tammy Abraham til Aston Villa. Nå avslører Express at den utleide Chelsea-spilleren ble overtalt til et klubbytte av John Terry og Jack Grealish, som begge spiller for Birmingham-klubben. Både Terry og Grealish kjenner Abraham godt.

The Guardian melder at det ikke er noe ondt blod mellom Arsenals Mesut Özil og hans nye manager, Unai Emery. Den nyervervede manageren skal selv ha sagt at det ikke noen problemer mellom de to, men han har også sagt at Özil må venne seg til å spille i andre posisjoner enn hans foretrukne offensiv midtbane-rolle.

Adamola Lookman var sterkt ønsket av RB Leipzig i sommer, etter at han hadde et vellykket låneopphold i den tyske klubben forrige sesong. Everton har dog nektet å selge den engelske 20-åringen dette overgangsvinduet. Det kan fort bety at Lookman må belage seg på en sesong med mindre spilletid, da Richarlison og Theo Walcott foreløpig er de faste inventarene for «The Tofees» på kantene.

En annen spiller som kan se langt etter spilletid er Chelseas Ruben Lofthus-Cheek. Om ikke den engelske midtbanespilleren klarer å ta nivået Maurizio Sarri krever av ham, kan han fort ende opp med å bli utlånt igjen, eller solgt ved neste overgangsvindu. Sarri mener ifølge Metro at den 22 år gamle engelske midtbanespilleren ikke klarer å henge med på taktikken hans.

