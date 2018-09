Lørdagens Premier League-rykter

José Mourinho skal ha funnet sitt nye overgangsmål.

Manchester United har Romelu Lukaku som den eneste åpenbare toppspissen. Anthony Martial og Marcus Rashford har også vist at de kan bekle rollen som toppspiss, men José Mourinho foretrekker tydeligvis de fotrappe spillerne på kanten.

Derfor er han på utkikk etter en ren spiss, noe Mauro Icardi absolutt er. AS skriver at argentineren er ønsket på Old Trafford. 25-åringen har en utkjøpsklausul i kontrakten sin med den italienske klubben, Inter, på 110 millioner Euro.

Det betyr at Mourinho må punge ut, om han skal få hentet Icardi til klubben. Argentineren scoret 29 mål på 34 Serie A-kamper for Inter forrige sesong.

Samtidig har Mourinho gått ut i media og sagt til BBC Sport at Paul Pogba aldri har ytret et ønske om å forlate Manchester United, til ham selv.

Forrige overgangsvindu verserte det mange rykter om at Uniteds-midtbanestjerne ønsket å forlate «de røde djevlene». Det stemmer ikke ifølge Mourinho, som har sag at franskmannen ønsker å bli værende.

Samtidig skriver The Sun at en av grunnene til at Anthony Martial fortsatt er i Manchester United skyldes en avtale klubben gjorde med Monaco, da de kjøpte Martial av dem i 2015. De to klubbene skal ha skrevet under på en avtale som betyr at Monaco vil få 50 prosent av Uniteds fortjeneste, ved et videresalg.

I den andre delen av Manchester har Pep Guardiola gått ut og benektet at det finnes en utkjøpsklausul i Kevin De Bruynes kontrakt, melder Manchester Evening News. Manchester City-spilleren hadde fort havnet i samtaler med flere pengesterke klubber, hvis han hadde hatt en utkjøpsklausul i kontrakten.

Guardiola skal ha sagt at han ønsker å være trener for et landslag i fremtiden, under et intervju med The Times. Guardiola skal ha sagt at det ikke trenger å være Spania han trener, da det han virkelig drømmer om er å teste seg som trener i en internasjonal turnering.

I London har Arsenal-manager, Unai Emery, begynt å søke etter forsterkninger til «The Gunners». Emery har sette seg ut ivorianske Nicolas Pepe, fra Lille, ifølge det franske nettstedet, Le10sport. Angrepsspilleren scoret 13 mål på 36 kamper i Ligue 1 forrige sesong.

Fulham jobber på spreng for å få i stand en ny avtale med supertalentet, Ryan Sessegnon, skal vi tro The Sun. 18-åringen var den første spilleren noensinne til å bli nominert som årets unge spiller i England, uten å spille i Premier League (spilte for Fulham i Championship).

Engelskmannen har to år igjen på kontrakten sin med Fulham, men manager, Slaviša Jokanović, vil fortsatt legge til noen år i kontrakten hans.

Tottenham skal ha blitt gitt muligheten til å signere Marco Asensio i 2014, skriver Mundo Deportivo. Det spanske nettstedet skal ha fått nyss om at Real Madrid tilbød Asensio til «Spurs», men de var ikke interesserte i den spanske stjernen, som i dag har potensialet til å bli en av verdens beste fotballspillere.

