Lørdagens Premier League-rykter

Gjør Zinedine Zidane seg klar for å erstatte José Mourinho i Manchester United?

Det er urolige tider i Manchester United om dagen, og manager José Mourinhos fremtid er stadig uviss. Nå hevdes det at tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane er i gang med å ta undervisning i engelsk som en forberedelse på å ta over for Mourinho i managerstolen i klubben. (The Sun)

Men andre snuser også på jobben som erstatteren for José Mourinho. Rui Faria har tilbrakt 17 år i arbeid sammen med nettopp Mourinho, men forlot nylig jobben som assistentmanager i Manchester United. Portugiseren ønsker imidlertid returnere som hovedtrener for de røde djevlene. (The Times - krever abonnement)

Den erfarne duoen Juan Mata og Nemanja Matic, som begge har passert 30 år, skal ha forsøkt å opptre som fredsmeklere mens uroen har hersket blant spillerne i Manchester United den siste tiden. (The Sun)

Tottenhams landslagsspiller Dele Alli vil bli satt på sidelinjen den neste måneden etter å ha fått kjenning på en gammel hamstringskade. (I News)

Jack Grealish er en ettertraktet mann, men 23-åringen signerte nylig en femårskontrakt med Aston Villa i Championship. Kontrakten inneholder imidlertid en klausul som tillater Grealish å forlate Villa dersom Birmingham-klubben mottar et bud på mer enn 45 millioner pund. (The Times - krever abonnement)

Ryan Sessegnon i Fulham er også ettertraktet, og 18-åringen viser at han har ambisjoner for karrieren ved at han har lagt på seg nesten sju kilo i rene muskler siden slutten av sist sesong. (Express)

Den franske venstrebacken Benjamin Mendys fremtid i Manchester City er usikker. Grunnen til det skal være at manager Pep Guardiola irriterer seg over 24-åringens holdning på og utenfor banen. (ESPN)

Midtbanespilleren Jorginho sier at han valgte Chelsea over Manchester City i sommer på grunn av den nye Chelsea-manageren Maurizio Sarri. Sarri var trener for den brasiliansk-fødte italieneren gjennom tre år i Napoli. (ESPN Brasil)

Atletico Madrid-spissen Diego Costa sier, kanskje ikke så overraskende, at feiden mellom ham og tidligere Chelsea-trener Antonio Conte - som endte med at Costa forlot londonklubben - ikke var hans feil. (Marca)

Liverpool-keeper Alisson insisterer på at hans spektakulære redninger ikke er et forsøk på å vise seg frem for tv-kameraene. (The Guardian)

England-sjef Gareth Southgate vil være på tribunen når Leicester gjester Newcastle denne lørdagen. Grunnen skal være Leicesters James Maddison, som vurderes i den kommende landslagstroppen. (The Telegraph)

Men James Maddison, som kom til Leicester fra Norwich denne sommeren, sier at han ikke lar seg påvirke av mulighetene for en landslagsplass. (The Mirror)

Liverpools Xherdan Shaqiri har fått kritikk fra sin tidligere lagkamerat i Stoke, Charlie Adam. Nå har sveitseren svart Adam på en ganske så cocky måte, ved å si at skotten kun huskes for å ha blitt utvist samt bommet på en straffe da Stoke rykket ned sist sesong. (Evening Standard)

Mest sett siste uken