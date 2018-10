Lørdagens Premier League-rykter

Neymar flørter med Paul Pogba.

Paris Saint-Germain skal ha stor interesse i Paul Pogba. Lørdag går det rykter om at Neymar Jr. skal ha tatt personlig kontakt med Pogba for å overtale han om en overgang til Paris. Ifølge Goal.com forsøker brasilianeren iherdig å overtale den franske stjernen.

Roy Hodgson skal ha innrømmet at han er interessert i å hente Ruben Loftus-Cheek fra Chelsea. 22-åringen var på lån i Crystal Palace forrige sesong, og kan ende opp i klubben permanent fra januar av, hevder Talksport.

Ting går på skinner i Chelsea om dagen, og både Cesc Fabregas og Gary Cahill håper nå å bli værende i klubben. Ifølge The Guardian, håper førstnevnte på å få ny kontrakt, mens Cahill skal ha lagt fra seg planene om å dra på utlån i januar.

Likevel er Cahill en ettertraktet mann, og skal vi tro the Mirror, vil Southampton forsøke å hente midtstopperen etter sesongen.

James Rodriguez skal være svært misfornøyd i Bayern München, etter å ha blitt utelatt fra klubbens kamptropp. Nå skal colombianeren, som er på lån fra Real Madrid, ha et stort ønske om å forlate tyskerne, skriver Bild. Ifølge AS mener manager Niko Kovac at det ikke er noen problemer mellom han selv og Rodriguez.

Chelsea skal forsøke å hente Brescias midtbanespiller Sandro Tonali. Stortalentet, som av mange regner som den neste Andrea Pirlo, kobles også til Milan, Inter, Juventus og Roma ifølge The Sun.

