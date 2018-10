Lørdagens Premier League-rykter

United-sjefen på speidertokt i Serbia.

Manchester United-sjef José Mourinho ble observert under kampen mellom Serbia og Montengro, og skal ha fulgt spesielt med på Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio og Nikola Milenkovic fra Fiorentina, skriver The Sun. Milinkovic-Savic skal ha fortalt serbisk presse at han var veldig fornøyd med å se Mourinho på tribunen, hevder den engelske avisen.

Ifølge CalcioMercato kan fort José Mourinho stå uten jobb. Det italienske nettstedet skriver nemlig at Manchester United skal ha tatt kontakt med Juventus-trener Massimiliano Allegri rundt mulighetene for å ta over på Old Trafford.

CalcioMercato hevder også at Manchester United har kommet med et bud på Faouzi Ghoulam i Napoli. Den algirske venstrebacken har tidligere blitt koblet med United og Bayern München.

Les mer: - Berge ønsket av storklubb - kan stoppe av Wenger

Den spanske avisen Sport skriver at Barcelona ønsker å signere Ajax-duoen Frenkie de Jong og Matthijs de Ligt til en overgangssum rundt 150 millioner euro (rundt 1.4 milliarder kroner). Samme avis hevder også at Manchester City jobber på spreng for å hente førstnevnte foran snuta på Barcelona.

Manuel Akanji har vært en åpenbaring i midtforsvaret til Borussia Dortmund etter sin overgang fra Basel. Nå forteller forsvareren til den sveitsiske kanalen Bluewin at han drømmer om å spille for Manchester United en dag.

Manchester Evening News hevder at både Manchester United og David de Gea er optimiske rundt en ny avtale for spanjolen. Hans kontrakt går ut etter denne sesongen, men partene skal være i snakk om forlenging av kontrakten.

BLIR HOS UNITED?: David de Gea.

Den polske spissen Krzysztof Piatek har vært i fyr og flamme så langt i Serie A denne sesongen, og nå melder Gazzetta dello Sport om interesse fra England. Både Tottenham og Liverpool skal være meget interesserte i å sikre seg Genoa-spissen, som også har blitt koblet til Bayern München.

Daily Mirror skriver at West Ham gjør seg klare for å sikre Gary Cahill fra Chelsea. Den engelske stopperen står uten kontrakt etter inneværende sesong.

Også Francesc Fabregas kan være på vei vekk fra Chelsea. The Mirror hevder nemlig også at den spanske midtbanespilleren kan være på vei tilbake til La Liga, der Atlético Madrid skal ha gjort klart at de ønsker ham.

Oleksandr Zintsjenko ble koblet vekk fra Manchester City i sommer, men ingen overgang materialiserte seg. Nå skriver Manchester Evening News at ukraineren kan være på vei til Napoli.

Mest sett siste uken