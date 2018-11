Lørdagens Premier League-rykter

Hevder Jose Mourinho har tatt en helomvending.

Manchester United-stjernen Anthony Martial var ryktet å være på vei bort fra Old Trafford under sommerens overgangsvindu, mye fordi det ble spekulert i at han ikke lenger var ønsket av manager Jose Mourinho. Nå skriver imidlertid The Telegraph at den portugisiske United-lederen har snudd i sitt syn på Martial som han nå håper blir værende i klubben. Martials avtale med Manchester United går ut etter denne sesongen, men en klausul i den eksisterende avtalen gjør at klubben kan forlenge den med ytterligere ett år.

Real Madrid skal være interessert i Manchester Citys 19 år gamle midtbanetalent Brahim Diaz, skriver spanske Marca. Ungutten imponerte stort med to scoringer mot Fulham i ligacupen tidligere denne uken.

Chelsea har blitt koblet til den argentinske angrepsspilleren Mauro Icardi, men nå skriver italienske Calcio Mercato at Icardi akter å skrive under på en ny kontrakt med Inter.

For Chelseas del kan det se ut til å gå mot et stille overgangsvindu i januar. London-klubben har fått en meget god start på sesongen under Maurizio Sarris ledelse og Chelsea-manageren sier ifølge The Independent at klubben ikke har noen planer om å signere nye spillere i januar.

Det kan imidlertid se ut til at London-klubben heller vil bruke tiden sin på å sikre seg de beste spillerne de allerede har i laget. The Telegraph melder nemlig at Chelsea vil bruke usikkerheten som er i Real Madrid i disse dager til å overbevise Eden Hazard om å signere en ny avtale med klubben. Avisen hevder at Hazard som lenge har vært koblet til Real Madrid, vil være aktuell som kaptein for Chelsea dersom han signerer en ny kontrakt.

Denne uken har det i engelsk presse blitt hevdet at Manchester City skal ha forsøkt å signere Lionel Messi fra Barcelona ved å tilby ham en svært lukrativ avtale. City-manager Pep Guardiola benekter imidlertid for å ha forsøkt å overtale argentineren til å signere for de lyseblå, skriver Manchester Evening News.

Den engelske spissen Jermain Defoe har vært lite på banen denne sesongen. Nylig skal Sunderland ha forsøkt å se på mulighetene for å signere Defoe, men Bournemouth-manager Eddie Howe insisterer på at spissen er en del av hans planer fremover, skriver Bournemouth Echo.

Mest sett siste uken