Lørdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds superstjerne har sett seg lei av livet på Old Trafford.

The Times hevder at Alexis Sánchez ønsker å forlate Manchester United, etter å ha signert for klubben for under et år siden. Den britiske avisen skriver at den chilenske angriperen har lyst til å skrive under for den franske storklubben Paris Saint-Germain.

En annen som heller ikke ser ut til å spille for Manchester United i den nærmeste fremtid er Medhi Benatia. Italienske Sport Mediaset skriver nemlig at AC Milan har hoppet foran United i køen om den marokkanske midtstopperen, som for tiden er et fjerdevalg i Juventus.

The Sun skriver at Manchester United-back Matteo Darmian kan være på vei vekk fra klubben allerede i januar. Klubber som Roma og Inter skal allerede ha vist interesse for den italienske landslagsspilleren.

Les mer: Sterling signerte ny kontrakt med Manchester City

Italienske CalcioMercato hevder at Matthijs De Ligt kan havne opp i Juventus. Ajax sin midtstopperstjerne har vært nevnt i forbindelse med både Barcelona og Manchester City, men det kan nå se ut til at nederlenderen kan ende opp på Allianz Stadium.

Chelsea jager fortsatt den italienske midtbanespilleren Sandro Tonali, som til daglig spiller for Brescia i italienske Serie B. Goal.com skriver at Juventus, Inter, Roma og Napoli alle ønsker å sikre seg talentet, men at Chelsea fortsetter å trykke på.

En annen som kan være aktuell for Chelsea er Roberto Pereyra. Den argentinske midtbanespilleren skal være veldig interessert i å signere for de blåkledde, dersom en overgang fra Watford blir aktuell, skriver The Sun.

Mario Hermoso har imponert stort for Espanyol så lenge denne sesongen i La Liga, og TalkSport hevder at Arsenal vurderer å hente 23-åringen. Det kan uansett se ut til at de får kamp fra Real Madrid, som har en tilbakekjøpsklausul på forsvareren som nylig ble tatt ut på det spanske landslaget.

Under fredagens pressekonferanse sa Tottenham-trener Mauricio Pochettino at situasjonen rundt Fernando Llorente er uviss, og hintet mot at den spanske angriperen kan være på vei vekk. Han har tidligere blitt koblet med en retur til gamleklubben Athletic Club.

Den belgiske avisen Het Belang van Limburg skriver at Nice ønsker å sikre seg Liverpool-keeper Simon Mignolet i januar. Det skal være trener Patrick Vieira som selv har gjort klart han ønsker 30-åringen.

Samir Nasri står uten kontrakt, og er nå snart tilbake etter å ha blitt utestengt etter å ha testet positivt på en dopingtest. Nå skriver Daily Mail at West Ham ønsker å hente den tidligere Arsenal- og Manchester City-playmakeren.

The Sun skriver at Huddersfield vurderer sjansene for å hente keeper Tom Heaton fra Burnley. Den skadeplagede landslagskeeperen har falt bak Joe Hart i sin nåværende klubb.

Mest sett siste uken