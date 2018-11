Lørdagens Premier League-rykter

Maurizio Sarri håper viktig faktor vil føre til en ny Hazard-kontrakt.

Eden Hazards fremtid i Chelsea har sett usikker ut den siste tiden, da belgieren flere ganger har uttalt at han drømmer om å spille for Real Madrid en dag.

Nå skal riktignok Chelsea-manager, Maurizio Sarri, føle seg mer trygg på at stjernespilleren vil signere en ny kontrakt med klubben, skriver The Evening Standard. N'Golo Kante signerte en ny femårskontrakt med Chelsea nylig, noe som er hovedfaktoren til at Sarri tror den fotrappe vingen vil signere for «The Blues».

27-åringens kontrakt med Chelsea går ut i 2020.

Chelsea prøver ikke bare å få stjernene sine til å signere nye kontrakter. Nå prøver Stramford Bridge-klubben å signere 18 år gamle Yunus Akgun, melder ESPN. Den 18-årige vingen spiller for Galatasaray og har imponert i tyrkisk toppdivisjon denne sesongen.

Blid melder at Arsenal-manager Unai Emery skal ønske seg Borussia Dortmund-spilleren, Julian Weigl. Den tyske defensive midtbanespilleren har ikke fått mye spilletid for de tyske serielederne i høst. Kanskje gresset er grønnere for 23-åringen på The Emirates?

Pep Guardiola har sagt at Manchester City ikke har planer om å hente inn noen nye spillere i overgangsvinduet i januar, ifølge The Express.

The Telegraph melder dog at City-manageren har fått opp interessen for en nederlandsk spiller, som han gjerne vil sikre seg når sommerens ovdergangsvindu åpner. Frenkie de Jong har imponert for Ajax og det nederlandske landslaget i høst, noe den spanske manageren har lagt merke til. Om den 21 år gamle midtbanespilleren ender opp som Manchester City-spiller, gjenstår å se.

Liverpool har ikke hatt mye bruk for Dominic Solanke på banen denne sesongen. 21-åringen har ikke fått mye spilletid under Jürgen Klopp, som har hintet om at engelskmannen kan bli sendt på utlån i januar og ut sesongen. Galatasaray er en av klubbene som skal ha meldt sin interesse for toppspissen og skal ifølge Fotospor forsøke å hente Liverpool-spilleren på lån i januar.

En av spillerne som kan føle seg tryggere på å bli værende i Liverpool hele sesongen er nyervervingen, Fabinho. Brasilianeren har ikke fått det helt til for «The Reds» denne sesongen og det har gått rykter om et potensielt utlån for den tidligere Monaco-spilleren. Men Jürgen Klopp gikk ut i et intervju tidligere denne uka og avfeide ryktene og gjorde det klokkeklart at Fabinho blir værende på Anfield, ifølge Daily Star.

En tidligere Manchester City-spiller, Pablo Zabaleta, har gjort en solid jobb på høyrebacken for West Ham denne sesongen. 33-åringens innsats for «The Hammers» vil mest sannsynlig ende opp med en kontraktsforlengelse, skriver The Mirror.

The Mirror melder også at Ruben Neves er ønsket av Juventus, som vurderer å legge inn et bud på portugiseren allerede i januarvinduet. Det er dog ikke sikkert at Wolverhampton vil være villige til å selge stjernespilleren sin, før de har funnet en erstatter.

