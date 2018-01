Mandagens Premier League-rykter

Pierre-Emerick Aubameyang kobles til Arsenal, som skal være villig til å punge ut for 28-åringen.

Arsenal er interessert i å få Henrikh Mhkitaryan inn i avtalen hvis Alexis Sanchez forlater klubben til fordel for Manchester United. Det skriver The Guardian mandag. Sanchez var ikke med i troppen da Arsenal tapte 2-1 mot Bournemouth søndag.

Ifølge Goal.com har Manchester City trukket seg fra kampen om Alexis Sanchez på grunn av høyt lønnskrav og agenthonorar. Byrival United ser dermed ut til å sitte i førersetet i kampen om Arsena-stjernens signatur.

Chilenerens ersatter kan blir Bordeaux-vingen Malcom, melder The Guardian. Avisen hevder Arsenal var i møter med brasilianerens agent søndag, for å lande en personlig avtale, og at London-klubben betaler Bordeaux rundt 45 millioner pund for 20-åringen.

The Sun hevder at Arsenal og Chelsesa er ute etter Watford-spissen Richarlison, som har hatt en imponerende første halvdel av sesongen for de gule. Både Antonio Conte og Arsene Wenger skal ha kontaktet spillerens agent, hevder tabloidavisen.

David De Gea har igjen 18 måneder av sin gjeldende avtale med Manchester United, og nå vil klubben sikre spanjolens tjenester i lengre tid. The Mirror hevder nemlig at keeperstjernen vil tilbys en kontrakt som øker ukelønnen hans fra 190.000 pund i uka til 250.000 pund i uka.

Crystal Palace håper at klubben kan sikre seg signaturen til Khouma Babacar fra Fiorentina i løpet av nærmeste fremtid. Spissen vil koste Roy Hodgson og co. rundt 15 millioner pund, skriver Guardian.

Liverpool har lagt Thomas Lemar interessen på is etter at Monaco krevde så mye som 90 millioner pund for å slippe 22-åringen i januar. Det skriver The Times.

Den spanske journalisten Guillem Balague skrev søndag kveld på Twitter at Arsenal håper å lande Borussia Dortmund-spissen Pierre-Emerick Aubameyang i januar. Arsene Wenger må ut med 60 millioner pund for den 28 år gamle stjernespilleren.

Mest sett siste uken