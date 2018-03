Mandagens Premier League-rykter

Manchester City-spiss Sergio Aguero har allerede bestemt seg for hvor han skal fortsette karrieren.

Sergio Aguero har åpnet opp om egen fremtid i et intervju med argentinske Fox Sports. Der sier argentineren at han kommer til å forlate Manchester City når kontrakten hans går ut i 2020. Han sier videre at han har planen klar for hva som vil være hans neste klubb, nemlig Indepente. Aguero spilte for nettopp Indepente i årene 2003 til 2006 før han ble hentet til Atlético Madrid.

Manchester United sies å være på jakt etter Celtic-spiller Kieran Tierney. Det skriver skotske Daily Record. Den 20 år gamle Celtic-backen har spilt for den skotske storklubben gjennom hele sin karriere.

Også Sunday Mirror kommer med rykter om Manchester United. Avisen skriver at manager José Mourinho planlegger en real forsterkning av spillertroppen. Avisen skriver at Mourinho jakter på Real Madrid-spillerne Raphael Varane og Toni Kroos. Sistnevnte skal bli sett på som mannen som skal styre midtbanen, da Paul Pogba har skuffet, skriver avisen. Backup-planen skal være Paris Saint-Germain-stjernene Marco Verratti og Marquinhos. Samtidig nevnes Juventus-backen Alex Sandro som en mulig løsning på problemene som har vært knyttet til Luke Shaw på backen.

Det tyske fotballmagasinet Kicker hevder at Thomas Tuchel erstatter Arsene Wenger som Arsenal-manager denne sommeren.

Samtidig skriver nettstedet Sportsbuzzer at Tuchel ikke vil ta over Arsenal. SportBild skriver på sin side at det er heller Paris Saint-Germain som er i førersetet i kampen om Tuchel. Også Chelsea sies å være interesserte i tyskerens tjenester.

Thomas Lemar har blitt sterkt koblet til Premier League-klubber som Arsenal og Liverpool de siste overgangsvinduene. Til franske Telefoot sier hovedpersonen selv at han var litt skuffet da Monaco avslo budene som kom på han. Han sier videre at han kommer til å fortsette å jobbe hardt i håp om at klubbene vil prøve seg på nytt til sommers.

Liverpool Echo tar Lemar-saken ett steg videre, og skriver at franskmannen ønsker seg til Liverpool. Selv om også Bayern München har blitt nevnt i det siste, skal Liverpool være førstevalget, skriver avisen.

Den italienske storavisen La Gazzetta dello Sport skriver at Serie A-klubben Inter har gått seirende ut av kampen om å sikre seg Lazio-stopper Stefan de Vrij. Nederlenderen vil gå til Milano-klubben i sommer, og har valgt Inter, skriver avisen. Også Manchester City og Barcelona har vært koblet til spilleren, skriver den italienske avisen.

Også tyske Timo Werner blir koblet til Liverpool. Avisen Bild skriver at Liverpool ønsker å hente RB Leipzig-angriperen for 87 millioner pund, noe som tilsvarer 950 millioner kroner. Avisen hevder at Klopp har vært i kontakt med Werners agent, Karlheinz Forster. Klopp sies også å være en stor fan av Werners ferdigheter.

Både Brighton og Bournemouth er begge interesserte i Celtic-spiller Scott Sinclair, skriver Daily Mail. Sinclair ble hentet fra Aston Villa i 2016, og var blant spillerne manager Brendan Rodgers ønsket seg i klubben.

Andy King tilbringer for tiden dagene på lån hos Swansea. Om waliserne klarer å berge plassen i Premier League, skal klubben være interesserte i å gjøre låneoppholdet til et permanent opphold, skriver Daily Mirror. King er opprinnelig Leicester-spiller.

Napolis Jorginho har tidligere blitt nevnt i forbindelse med rykter om en overgang til Manchester United. Midtbanespilleren skal være priset til 50 millioner pund ifølge Daily Mail. Italienske Rai Sport skriver at Jorginhos representanter møtte representanter fra Manchester United etter landskampen mellom Argentina og Italia. Kampen ble spilt i nettopp Manchester.

