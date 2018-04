Mandagens Premier League-rykter

Paul Pogba kommenterer ryktene.

Flere engelske aviser har de siste ukene hevdet at forholdet mellom Manchester United-manager Jose Mourinho og stjernespiller Paul Pogba skal være svært kjølig, og det blir spekulert i at franskmannen kan komme til å forlate Mancester United til sommeren. Nå avviser imidlertid Pogba ryktene. Manchester Evening News melder at Pogba insisterer på at det ikke er noe problem mellom ham og Mourinho. 25-åringen skal heller ikke ha noen planer om å forlate Old Trafford.

Tidligere Chelsea-manager Gianluca Vialla hevder at Antonio Conte, nåværende Chelsea-manager, nesten ikke kan vente med å forlate London-klubben, melder italienske Sky. Vialli forteller at Conte er forbannet for måten klubbledelsen har solgt og kjøpt spilleren uten å ha forhørt seg med ham først.

Manchester City skal ha et ønske om å signere det 18 år gamle midtbanetalentet Eljif Elmas fra Macedonia. City må riktignok vente seg hard konkurranse om spillerens signatur. Ifølge tyske Bild er også Borussia Dortmund, PSV Eindhoven og Feyenoord interessert i unggutten som i dag spiller for Fenerbahce.

West Ham, Everton og Swansea skal alle være interessert i den 26 år gamle Porto-spissen Moussa Marega fra Mali, skriver The Mirror. Spilleren skal ha en utkjøpsklausul på 35 millioner pund, men det er ventet at Porto ikke kan regne med å få så mye for spissen hvis de tenker å selge ham.

Arsenal følger nøye med på Bayer Leverkusen-talentet Kai Havertz, ifølge The Sun. 18-åringen er sett på som en av de mer lovende ungguttene i Tyskland og speidere fra London-klubben skal ha vært til stede for å følge Havertz da Tysklands U19-lag tapte 2-5 mot Norge forrige uke. Også Southampton og Liverpool skal holde et øye med 18-åringen.

Den spanske avisen AS kobler Liverpool til tidligere Real Madrid-keeper Iker Casillas. Avisen hevder at Premier League-klubben kan komme til å hente Casillas gratis til sommeren da det er ventet at Casillas kommer til å forlate klubben.

Mest sett siste uken