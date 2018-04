Mandagens Premier League-rykter

Hevder Real Madrid vil ha Mohamed Salah.

Det er The Mirror som skriver at det rapporteres i Spania om at Mohamed Salah skal være sterkt ønsket av Real Madrid i sommer. Liverpool skal ikke være interessert i selge deres toppscorer, men det spekuleres i om klubben vil la seg friste av et bud på 200 millioner pund. Det hevdes også at Real Madrid samtidig skal være villig til å tilby Lucas Vazquez som en del av en mulig overangsavtale.



Manchester City har allerede sikret seg en suveren seier i Premier League, men det gjør ikke at manager Pep Guardiola og klubbledelsen kommer til å sitte på latsiden frem mot neste sesong. Til ESPN bekrefter nemlig Guardiola at klubben kommer til å kjøpe en eller to nye spillere i sommer.

Manchester United, Tottenham og Bournemouth skal alle være interessert i Kristoffer Ajers lagkamerat i Celtic Kieran Tierney, hevder The Sun. Det blir anslått at 20-åringen har en prislapp på cirka 20 millioner pund.

Det nærmer seg slutten for Arsene Wenger i Arsenal, men franskmannen har fortsatt planer om fortsette sin managerkarriere. Hvor det blir er foreløpig ikke bestemt. Nå sier Wenger ifølge London Evening Standard at han vil ta en avgjørelse 4-5 uker etter at sesongen er over.

Samtidig kobles flere større trenernavn til managerjobben i Arsenal. The Mirror skriver at Carlo Ancelotti fortsatt er aktuell for å ta over etter Wenger etter at han takket nei til å ta over det italienske landslaget.

The Mirror skriver at West Bromwich trolig må jobbe hardt for å beholde 27 år gamle Craig Dawson neste sesong. Klubber som Burnley, Wolverhampton og West Ham skal alle være interessert i den engelske forsvarsspilleren.

Ajax ønsker å hente det engelske stortalentet Mason Mount fra Chelsea, ifølge The Sun. Mount var blant spillerne som vant U19-EM med England i fjor.

