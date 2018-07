Mandagens Premier League-rykter

Dagens overgangsrykter handler om vinger og midtstoppere.

Det har verset en rekke overgangsrykter om spillere som er på vei inn og ut av Chelsea over de siste ukene og denne mandagen er det Willian som er hetest på Stamford Bridge. Ifølge Daily Mail vurderer Maurizio Sarri å takke ja til et bud på brasilianeren, da Barcelona skal ha sagt seg villig til å betale 65 millioner pund, altså nærmere 700 millioner kroner for Willian.

Manchester United skal også være svært interesserte i 29-åringen, som spilte svært god fotball under sin tidligere trener i Chelsea, José Mourinho.

Det kan snart begynne å spekuleres i om det blir mulig med en byttehandel mellom spillere i Chelsea og den røde delen av Manchester, da Sarri skal ha sett seg ut Anthony Martial som en løsning på venstrevingen, skriver Express.

Manchester United skal også være ute etter en ny midtstopper og hvem andre enn mannen som sendte England til semifinalen i VM? Harry Maguire skal ifølge The Mirror følges tett av Manchester United, som har flere andre midtstoppere i troppen.

Hvis 25-åringen hentes til Old Trafford er det mest sannsynlig at Marcos Rojo blir den første spilleren som må forlate «de røde djevlene».

Aston Villa-talentet, Jack Grealish, nærmer seg sakte men sikkert en overgang til Tottenham. 22.-åringen skal ha sagt ifra til Aston Villa-styret om at han ønsker seg en overgang til Spurs, slik at han får oppfylt guttedrømmen om å kunne spille i Champions League, skriver The Telegraph.

Goal melder at colombianeren, Yerry Mina, snart er klar for en overgang til Everton. Mina ble en ettertraktet mann i VM, da han scoret tre mål i turneringen, som midtstopper.

Det knyttes stor usikkerhet for fremtiden til Oleksandr Zinchenko om dagen. Den 21 år gamle Manchester City-spilleren har selv uttalt at han ikke vet hvor han spiller i fremtiden, skriver Manchester Evening News.

Newcastles manager, Rafa Benitez, nekter å skreve under på en ny kontrakt med «The Magpies» før overgangvinduet er stengt, skriver Chronicle. Det kan tenkes at Benitez ikke vil signere kontrakten for Newcastle i det hele tatt, hvis klubben ikke deler hans visjon, og ei heller vil hente nye spillere.

