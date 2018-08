Mandagens Premier League-rykter

Mot utskiftninger i Manchester Uniteds bakre rekker.

Chelsea-spissen Oliver Giroud (31) har tilbakevist ryktene om at han er på vei til Marseille. Franskmannen sier ifølge Mundo Deportivo at han ikke har planer om å forlate England nå. - Målet mitt er ikke å returnere til Frankrike nå. Inntil videre er jeg Chelsea-spiller, uttaler Giroud.

Daily Mirror fortsetter samtidig å koble Crystal Palaces store stjerne, Wilfried Zaha (25) til Chelsea. Stamford Bridge-gjengen skal være favoritt til å sikre seg Zaha, ettersom Tottenham angivelig har trukket seg ut av diskusjonen. En Zaha-overgang som påstås å koste hele 75 millioner pund.

Manchester United er i ferd med å legge inn et enormt bud på Harry Maguire (25) fra Leicester. De røde djevlene er forberedt på å måtte betale en pris som slår verdensrekorden for forsvarsspillere, melder Sky Sports.

Everton skal samtidig ha informert Manchester United om at de gjerne tar imot Chris Smalling (28) eller Victor Lindelöf (24), hvis klubbene ikke blir enig om en overgang for Marcos Rojo (28). Dette ifølge Talksport.

Den katalanske avisa Sport mener å vite at Everton og Barcelona er kommet til enighet om en overgangssum for Yerry Mina (23). Scouserklubben betaler angivelig 28,5 millioner pund for hente den colombianske midtstopperen på en femårskontrakt.

STADIG PÅ RYKTEMØLLA: Barcelona-midtstopper Yerry Mina

Aston Villa er ifølge The Sun nær ved å sikre seg den unge Manchester United-forsvareren Axel Tuanzebe (20) på lån ut den kommende sesongen.

Den Arsenal-eide spissen Lucas Pérez (29) vil bli værende på Emirates for å kjempe for en plass i Unai Emerys mannskap, rapporterer Independent. Det vil han selv om at portugisiske Sporting har meldt interesse.

Porto-vingen Yacine Brahimi (28) blir ikke West Ham-spiller. Sky Sports melder at londonklubben har lagt bort interessen. Dette skyldes West Ham ikke ble enig med Algerie-stjernen om de personlige betingelsene hans.

West Ham skal isteden sett seg ut midtstopperen Harold Moukoudi (20) i franske Le Havre. Et bud på ti millioner pund er sendt, skal vi tro Daily Mail.

Wolverhampton er ifølge The Sun villig til å betale en samlet pakke, som over tid vil koste dem 22 millioner pund, for å sikre seg Adama Traoré (22) fra Middlesbrough. Dette er i alle fall et forslag som er kommet istedenfor å betale 18 millioner pund med det samme.

Juventus har ifølge Calciomercato satt en prislapp som tilsvarer 18 millioner pund for midtbanespilleren Stefano Sturaro (25). Leicester, Newcastle og West Ham har angivelig vist interesse for Sturaro.

