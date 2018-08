Mandagens Premier League-rykter

Barcelona gir ikke opp Paul Pogba.

Jakten på Paul Pogba fortsetter for Barcelona. Katalanerne er inneforstått med at det blir vanskelig å få tak i 25-åringen fra Manchester United innen overgangsvinduet i Spania stenger natt til 1. september. Derfor vil de fortsette jakten etter vinduets avslutning, slik at spilleren kan komme i januar, skriver Telegraph. Dette er på samme måte som de gjorde med Philippe Coutinho fra Liverpool forrige sesong.

Flere medier hevder at Tiemoue Bakayoko (23) er så godt som klar for et utlån fra Chelsea til AC Milan. Blant annet The Sun skriver at dette kan bli bekreftet allerede mandag.

Loris Karius har blitt degradert til andrekeeper i Liverpool. Nå hevdes det at Besiktas ønsker å låne den 25 år gamle keeperen i én sesong.

Manchester Citys Jason Denayer skal nekte å dra på utlån. Han ønsker nemlig i stedet en permanent overgang til tyrkiske Galatasaray, skriver Daily Star.

Samme avis hevder at Cristiano Ronaldo har gitt klar beskjed til Juventus-ledelsen om å hente stjerneskuddet Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio. 23-åringen jaktes også av flere britiske og spanske toppklubber.

Midtbanespilleren Adrien Rabiot (23) skal ha takket nei til en ny kontrakt med Paris Saint-Germain. Ifølge L'Equipe trives han ikke spesielt godt i klubben, og kan derfor ende opp med å forlate de regjerende franske mesterne. Rabiots kontrakt med klubben går ut etter sesongen.

Skal vi tro Mundo Deportivo, vurderer Real Betis å legge inn et bud på portugiseren Joao Mario. Inters midtbanespiller var på lån i West Ham forrige sesong og spilte VM for Portugal.

Selv om Manchester United er ferdighandlet for sommeren, kan det fremdeles forsvinne spillere fra klubben. Mirror skriver mandag at Marcos Rojo trolig er en av disse. Argentineren er ønsket i Fenerbahce.

Mest sett siste uken