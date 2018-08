Mandagens Premier League-rykter

Hevder at David de Gea skal være nær med å skrive under en ny avtale.

Det er The Mirror som melder at den spanske landslagskeeperen David de Gea skal være svært med å skrive under på en ny kontrakt med Manchester United. Den nye avtalen vil gi 27-åringen en ukelønn på 200.000 pund.

Manchester City ønsker å forlenge avtalen til midtstopper John Stones, skriver The Sun. Den engelske landslagsspilleren tjener ifølge avisen 120.000 pund i uken og har i dag en avtale som varer frem til 2022.

Ruben Loftus-Cheek kommer til å diskutere sin egen fremtid med klubbledelsen i Chelsea denne uken, hevder The Sun. Avisen skriver at Loftus-Cheek vil ønske å lånes ut dersom manager Maurizio Sarri ike kan garantere ham spilletid denne sesongen.

Liverpool-keeper Loris Karius skal være i samtaler med Besiktas om en mulig overgang, hevder The Mirror. Karius er ikke lenger førstevalget på keeperplassen til Liverpool etter at klubben kjøpte brasilianske Alisson i sommer. The Mirror skriver at manager Jurgen Klopp ikke vil ha noe i mot å la Karius forlate Anfield denne måneden.

Bayer Leverkusen-angriper Leon Bailey har vært koblet til klubber som Manchester United, Chelsea og Liverpool i sommer, men nå har den 21 år gamle jamaicaneren signert en ny kontrakt med Bundesliga-klubben, melder Goal.

Manchester United og Chelsea følger nøye med på situasjonen til walisiske Aaron Ramsey, skriver The Sun. Waliseren har kun 11 måneder igjen av sin avtale med Arsenal og så langt har Arsenal ikke lykkes med å få Ramsay til å signere en ny kontrakt.

