Mandagens Premier League-rykter

Unai Emery skal ha gitt Mesut Özil beskjed om at han må jobbe hardere hvis han skal ha en fremtid i Arsenal.

Mesut Özil fikk ifølge The Mirror klar beskjed av Arsenal-tener Unai Emery om at han må jobbe hardere for å være del av hans Arsenal-lag. At tyskeren kom til å bli vraket syntes ikke usannsynlig etter praten med manageren, men fredag meldte Özil seg sjuk og sto over Arsenals trening. Det er sjuende gang dette skjer bare i 2018, hevder The Mirror. 29-åringen var heller ikke med i kamptroppen lørdag.

David Luiz mener han kunne ha blitt tvunget til å forlate Chelsea dersom Antonio Conte ble værende i klubben, skriver Sky Sports. Brasilianeren havnet på kant med den nådeløse italieneren, men har fått en ny sjanse under Maurizio Sarri.

Simon Mignolet har liten forståelse for hvorfor Liverpool valgte å låne ut Loris Karius til Besiktas. Mignolet var selv aktuell for den tyskiske klubben, men fikk beskjed om at han kun var aktuell for en permanent overgang. Karius på sin side lånes ut i to år, og tyrkerne har bundet seg til å kjøpe sisteskansen, dersom han spiller et visst antall kamper, skriver Liverpool Echo.

Utlånsryktene rundt Danny Rose gir seg ikke. Ifølge Daily Star vurderer 28-åringen å gå på lån til Marseille, i håp om å øke sjansene om å beholde en plass i landslagstroppen.

Da Newcastle tok imot Chelsea søndag, satt kaptein Jamaal Lascelles på tribunen. Daily Mail hevder midtstopperen ble plassert der forbi han og Rafa Benitez hadde en krangel om kamptaktikken tidligere i uka.

Ifølge italienske Calciomercato avslo Mario Mandzukic et tilbud om å slutte seg til Manchester United i sommer. Kroaten skal ha blitt overtalt til å bli i Juventus og ble samtidig lovet at han fremdeles har en viktig rolle i laget, til tross for Cristiano Ronaldos inntreden.

Klubber som AZ Alkmaar og Eibar ønsker å hente West Hams Reece Oxford på lån denne sesongen, skriver Daily Mail. 19-åringen imponerte i Mönchengladbach forrige sesong.

Tottenham var ute etter både Anthony Martial og Juan Mata i dette overgangsvinduet, men ble avvist av Manchester United, skriver Manchester Evening News. Lagene møtes på Old Trafford mandag.

