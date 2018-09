Mandagens Premier League-rykter

Chris Smalling nærmer seg kontraktsforlengense i Manchester United.

Chris Smallings gjeldende kontrakt med Manchester United går ut neste sommer, og nå skriver Daily Star at midtstopperen kan vente seg et nytt kontraktsforlag fra klubben innen kort tid.

Tidligere Borussia Dortmund-spiller Kevin Grosskreutz mener Mario Götze bør vurdere en overgang til Liverpool dersom han får sjansen. Mathcvinneren fra VM-finalen har ikke hatt den utviklingen mange hadde sett for seg, og nå mener Grosskreutz at Jürgen Klopp er mannen som kan få det beste ut av 26-åringen. Det sier han til Sky Sports i Tyskland.

Ruben Neves har fått en god start på Premier League-sesongen etter opprykket med Wolverhampton forrige sesong. Etter interesse fra større klubber, blant andre Manchester City, har Wolves smelt en prislapp på 110 millioner pund på portugiseren, skriver The Times.

David Beckham har hatt innledende samtaler med Zinedine Zidane, angående jobben som trener for hans nye klubb Inter Miami, som skal inn i Major League Soccer i 2020.

Nicolas Pepe har hatt en glitrende start på sesongen for Lille i Ligue 1. Nå forteller Barcelonas sportssjef Eric Abidal at 23-åringen er en som vurderes for storklubben i januar. 23-åringen skal ha avslått en overgang til Lyon for 30 millioner euro i sommer.

West Bromwich håper de har funnet den neste non-league-stjernen når klubben nå går for å hente den engelske angriperen Leqwis Archer til The Hawthorns, skriver Express & Star. Archer kommer fra Hednesford Town og er 20 år gammel.

Ciro Immobile scoret to mål da Lazio slo Genoa 4-1 på Stadio Olimpico søndag. Spissen, som har tidligere spilt for Borussia Dortmund og Sevilla uten særlig hell, bekreftet etter kampen at han snart signerer ny kontrakt med Lazio.

