Mandagens Premier League-rykter

Både Milan, Manchester United og PSG skal ha vært ute etter Cristiano Ronaldo.

Ronaldo byttet ut Real Madrid og La Liga med Juventus og Serie A i sommer. Nå skriver Marca at portugiseren hadde tilbud om å gå til både Milan, Manchester United og Paris Saint-Germain da det etter hvert ble kjent at han var ferdig i den spanske hovedstadsklubben.

Det skrives mye om José Mourinhos fremtid som Manchester United-manager, og Mirror melder at usikkerheten rundt manageren gjør at hele 12 United-spillere som er inne i sitt siste kontraktsår er usikre på sin klubbfremtid.

London Evening Standard melder for øvrig at Mourinho nå skal ha mistet tålmodigheten med sin chilenske stjernespiller Alexis Sanchez.

Zinedine Zidane er mannen som ofte nevnes som en mulig erstatter for Mourinho i Manchester United, men Daily Express skriver nå at franskmannen er favoritt til å ta over som klubbdirektør i Juventus.

Mirror skriver at speidere fra både Manchester City, Liverpool og Tottenham var på plass for å se Lazios Sergej Milinkovic-Savic i aksjon mot Genoa helgen.

Newcastle har fortsatt til gode å vinne en seriekamp denne sesongen, og nå skriver Daily Mail at klubbeier Mike Ashley vil ta med hele laget ut på middag i et forsøk på å styrke samholdet i klubben.

Goal skriver at Chelsea-manager Maurizio Sarris avslappede lederstil vil være avgjørende når klubben skal forsøke å få Eden Hazard og N'Golo Kanté til å signere ny kontrakt med klubben.

Cardiff-manager Neil Warnock lovpriste Burnley-keeper Joe Hart etter søndagens kamp, men påpekte at 31-åringen burde legge bort tanken om et mulig comeback på det engelske landslaget. Det skriver Lancashire Telegraph.

Mest sett siste uken