Mandagens Premier League-rykter

Storklubbene forbereder seg på januarvinduet.

God mandag, folkens.

Vi starter ukens første ryktespalte i Manchester, der de lyseblå fra Manchester City kobles til en gigantovergang for Lyons midtbanespiller Tanguy Ndombele, melder Daily Star. 21-åringen skal være verdsatt til hele 70 millioner pund og blir således neppe en billig herremann.

På den andre siden av Manchester fortsetter spekulasjonene over José Mourinhos fremtid som United-manager. Bein Sports hevdet forrige uke at klubben allerede prater med Zinedine Zidane om jobben som erstatter, men nå skal franskmannnens agent ha avfeid spekulasjonene, melder Sky Sports. Hvis Mourinho forsvinner, er det lite sannsynlig at Zidane overtar, hevder kanalen.

Den franske gigantklubben Paris Saint-Germain ble forrige uke koblet til Norges egen Sander Berge i belgisk presse. Nå skal PSG ha en liste på ytterligere tre mulige spillerkjøp, og på den listen skal det stå N'Golo Kante, Paul Pogba og Sergej Milinkovic-Savic, ifølge Le 10 Sport. Det er Kanté som skal være førsteprioritet, hevdes det.

Sky Sports hevder Thierry Henry kan bli Ørjan Nylands nye sjef i Aston Villa. Hvis det skjer, er det trolig at John Terry blir franskmannens assistent, hevder kanalen. Den managerløse klubben kobles også til Celtic-manager Brendan Rodgers.

Midtbanespiller Mousa Dembele kommer til å forlate Tottenham gratis neste sommer, hevder The Sun. Belgierens kontrakt går da ut, og det er lite som tyder på at han blir solgt innen den tid, skriver avisen.

Glasgow Rangers-back James Tavernier skal være et januarmål for Brighton, melder Daily Mail. Rangers-manager Steven Gerrard har fått med seg spekulasjonene og ber Brighton-styreformannen være forberedt på å sprenge banken om de ønsker en avtale.

Arsenal kommer trolig til å gjøre et fremstøt for å signere Paraguay-spiss Miguel Almiron i januar, hevder Daily Mirror. 24-åringen har scoret 12 mål på MLS-laget Atlanta United denne sesongen. Prislappen vil ligge på rundt 15 millioner pund.

West Bromwich har ikke gitt opp å signere Blackburns Bradley Dack i januar, og kommer til å vende tilbake med et forbedret bud så fort overgangsvinduet åpner, melder Birmingham Mail.

Mest sett siste uken