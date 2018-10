Mandagens Premier League-rykter

Karim Benzema skal være aktuell for en overgang til Tottenham og Juventus.

Fiorentina skal ha gitt Manchester United beskjed om at forsvarsspilleren Niola Milenkovic vil koste dem 40 millioner pund. Det er ti millioner pund mer enn United i utgangspunktet er villig til å betale for 21-åringen, skriver The Sun.

José Mourinho skal ifølge Daily Mail ha blitt rasende da han våknet lørdag og innså at laguttaket hans til kampen mot Chelsea hadde lekket til sosiale medier. Portugiseren vil nå starte en intern etterforsking for å finne ut hvordan det kunne skje.

Newcastle-manager Rafa Benitez innrømmer at tiden hans kan være i ferd med å renne ut i Newcastle, skriver The Mirror. Etter ni serierunder står laget med kun to poeng og ligger helt sist i Premier League.

En annen spansk manager under stort press, er Real Madrid-trener Julen Lupetegui. Ifølge Talksport er det bare et spørsmål om tid før 52-åringen får fyken i den spanske storklubben. Det er ventet at Santiago Solari blir hentet opp fra B-laget som en midlertidig erstatter.

Tidligere Chelsea-manager Antonio Conte regnes av bookmakerne som favoritt til å bli neste permanente Real Madrid-trener, men ifølge Cadena SER har flere spillere advart president mot at italienerens tøffe linje neppe passer inn i klubben.

Adrien Rabiot, som tidligere har blitt koblet til blant andre Liverpool og Juventus, skal være nær en kontraktsforlenging med Paris Saint-Germain, skriver Calciomercato.

Bayern München viser interesse for AS Roma-kantspilleren Cengiz Under, men Arsenal skal være villig til å by over den tyske storklubben. Ifølge Tribal Football vurderer London-klubben å tilby Roma 60 millioner euro i januar.

Ifølge Don Balon har Juventus og Tottenham sett seg ut Karim Benzema som en mulig forsterkning i januar. 30-åringen, som kom til Real Madrid fra Lyon i 2009, har scoret fem mål på 12 kamper denne sesongen. Det er ventet at Benzema må gå med på et betydelig lønnskutt dersom han forlater Madrid.

Mest sett siste uken