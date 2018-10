Mandagens Premier League-rykter

Juventus avfeier en mulig retur for Paul Pogba.

Det er ventet at Real Madrid kommer til å gi manager Julen Lopetegui sparken etter helgens pinlige nederlag mot Barcelona. Manchester City-manager Pep Guardiola advarer nå Real Madrid om at det vil være nærmest umulig å friste Tottenham-manager Mauricio Pochettino til klubben, ifølge Evening Standard.

Paul Pogba har vært i vinden hele sesongen, på godt og vondt. Det har flere ganger blitt spekulert i om en mulig Juventus-retur. Ifølge visepresidenten i Juventus, Pavel Nedved, er det lite sannsynlig at det vil skje, skriver Sky Italia.

Arsenals Aaron Ramsey er en spiller som sannsynligvis forlater londonklubben i januarvinduet. Nå skal både Chelsea og Manchester United klare for å friste midtbanespilleren til sine klubber, skriver Express.

Mateo Kovacic er for tiden på lån hos Chelsea fra Real Madrid. Midtbanespilleren forteller at han stortrives med livet i London og i Chelsea, men at det er for tidlig å snakke om det er aktuelt å gjøre en overgang permanent, skriver Evening Standard.

Rafa Benitez er på utgående kontrakt hos Newcastle. Newcastle Chronicle skriver nå at Newcastle står klare med ny kontrakt til manageren.

Manchester City-talentet Phil Foden kan være på vei til Juventus, skriver Mirror.

Piotr Zielinski har gjort sakene sine godt for Napoli, og Liverpool skal etter sigende være interessert i spilleren. Nå melder Express at midtbanespilleren er i ferd med å forlenge avtalen med Napoli.

