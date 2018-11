Mandagens Premier League-rykter

Pep Guardiola skal ha sett seg ut sin neste stjernesignering.

Manchester City leder Premier League med 32 poeng på tolv kamper og er ubeseirede i den engelske ligaen. Det stopper ikke City-manager, Pep Guardiola, fra å ville prøve å finne forbedringer i laget.

Ifølge Daily Mail skal de lyseblå fra Manchester være klare til å bla opp 50 millioner pund for den nederlandske midtbanespilleren, Frenkie de Jong.

21-åringen spiller i Ajax for øyeblikket og har tatt flere steg den siste tiden, da han blant annet har blitt en del av det nederlandske landslaget og var med den elleville kampen mellom Nederland og Tyskland, som endte 3-0 til Nederland.

«The Cityzens» skal være villige til å åpne lommeboken for de Jong på tross av trusselen klubben står ovenfor, da de blir etterforsket av UEFA for øyeblikket. Etterforskningen omhandler om Manchester City har brutt Finacial Fair Play-regler (FFP).

The Express melder at Maurizio Sarri er på jakt etter en midtbanespiller til Chelsea og nå skal italieneren ha sett seg ut Denis Suarez. Den 24 år gamle Barcelona-spilleren fikk mye spilletid under sin forrige trener, Luis Enrique, men har ikke fått det til å stemme under Ernesto Valverde.

Fred har slitt med å finne sin plass i Manchester United, siden han kom til klubben i sommer. Under José Mourihos ledelse har brasilianeren hatt problemer med å venne seg til livet i England, skriver Metro.

For å finne seg til rette har han kontaktet sin landsmann, Fernandinho, i håp om litt hjelp.

Arsenals manager, Unai Emery, skal være villig til å gi unggutten Eddie Nketiah muligheten i Arsenal-troppen fremover. «The Gunners»-manageren er på utkikk etter en som kan erstatte Danny Welbeck i troppen, etter at han måtte byttes ut under en Europa League-kamp forrige uke, med noe som lignet en brukket fot.

Emery skal ifølge The Express være lysten på å se hva Nketiah har å tilby, før han ser til overgangsmarkedet for en ny angriper.

Everton, Newcastle og West Ham har nylig vist interesse for Yacine Brahimi, melder The Sun. Den 28 år gamle algeriske Porto-spilleren har hatt en god sesong for sin portugisiske arbeidsgiver. Om en av de tre Premier League-klubbene får klørne i venstrevingen gjenstår å se.

Mest sett siste uken