Mandagens Premier League-rykter

AC Milan jakter Champions League-spill neste sesong og vurderer å hente tre Chelsea-profiler.

Everton-manager Marco Silva innrømmer at klubben vil sjekke mulighetene for å hente Andre Gomes fra Barcelona på permanent basis. 25-åringen er for tiden på lånekontrakt.

Eden Hazard avviser at han er aktuell for en overgang til Paris Saint-Germain, men vil ikke utelukke at han kan komme til å forlate Stamford Bridge til sommeren, melder Canal+. Real Madrid er favoritt til å lande 27-åringens underskrift.

AC Milan-direktør Leonardo skal ha vært i samtaler med Chelsea angående flere spillere, som sliter med å få spilletid i London-klubben. Cesc Fabregas, Gary Cahill og Andreas Christensen er spillerne Milano-klubben har vist interesse for, skriver Football Italia.

Manchester United hadde speidere på tribunen for å følge 19-åringen Declan Rice da West Ham ble knust 4-0 av Manchester City lørdag, skriver Metro.

The Mirror hevder at Manchester United også er ute etter Romas midtbanespiller Lorenzo Pellegrini. 22-åringen skal ifølge avisen ha en utkjøpsklausul i sin kontrakt, som slår inn etter denne sesongen. Utkjøpsklausulen skal være på 26,5 millioner pund.

Rafa Benitez er inne i sitt siste kontraktsår i Newcastle og har satt samtaler om forlengelse på vent enn så lenge. Spanjolen vil ifølge Newcastle Chronicle vurdere en retur til italiensk Serie A dersom drømmene hans ikke kan oppfylles i Nord-England.

Gabriel Barbosa, bedre kjent som Gabigol, fikk en tøff start på karrieren i Europa og har foreløpig ikke fått det til å stemme i italienske Inter. Nå er 22-åringen på lån i gamleklubben Santos, men Everton skal ifølge Tuttomercato være interessert i å hente brasilianeren.

Den franske angriperen Ousmane Dembele skal ha bedt om å få forlate Barcelona i januar, og Goal.com spekulerer nå i om det kan åpne for en Neymar-retur til Camp Nou. Brasilianeren ble verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Barcelona til PSG i fjor.

