Onsdagens Premier League-rykter

Flere klubber kan bli tvunget til å selge unna spillere.

Luke Shaw er mildt sagt ikke inne i varmen hos José Mourinho i Manchester United. Likevel skriver Daily Mail at United-backen kommer til å takke nei til en mulig overgang til Fenerbahce i januar, og heller bli værende for å kjempe seg tilbake på laget.

For å sikre penger til januarvinduet for West Hams nye manager, David Moyes, kan klubben måtte komme til å selge unna noen unge og lovende spillere, skriver Daily Mirror. Avisen trekker blant annet frem Reece Oxford og Josh Cullen som mulige salgsobjekter.

Også Paris Saint-Germain kan måtte komme til å ty til spillersalg. Ifølge Daliy Mail kan Lucas Moura og Angel Di Maria bli solgt for å sørge for at klubben ikke havner i problemer med «financial fair play», som regulerer klubbenes pengebruk.

Southampton har fortsatt til gode å få fart på scoringsformen denne sesongen, og skal ifølge Daily Mirror være på jakt etter Monacos Stefan Jovetic. Spissen fra Montenegro har vært innom en rekke toppklubber i Europa, og vil kunne være en sårt tiltrengt forsterkning offensivt for Southampton.

Danny Ings har blitt nevnt som en spiller som kan komme til å forlate Liverpool for et låneopphold i en annen klubb i januar. Ifølge Newcastle Chronicle skal nettopp Newcastle være interesserte i å få på plass en slik avtale.

West Bromwich sin noe skuffende formkurve har ført til at klubbeier Guochuan Lai tar turen fra Kina i håp om å få West Brom tilbake på rett kjøl, skriver The Times. Avisen skriver videre at manager Tony Pulis kjemper for å beholde jobben i Premier League-klubben.

Adam Lallana har vært ute av spill i lang tid, men kan ifølge Daily Telegraph nå nærme seg et comeback. Avisen skriver at Liverpool-profilen skal testes i en kamp som spilles bak lukkede dører.

Sam Allardyce nevnes som en kandidatene til å ta over jobben som Everton-manager, men sier til talkSPORT at han ikke har hatt noe kontakt med klubbens eier, Farhad Moshiri, i forbindelse med den ledige jobben.

