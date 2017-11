Onsdagens Premier League-rykter

Arsenal ser i nye retninger i jakten på forsterkninger.

Etter at Arsenals fremstøt overfor Monacos Thomas Lemar ikke lykkes sist overgangsvindu, skriver Daily Mirror at klubben kommer til å lete andre steder etter forsterkninger når vinduet åpner igjen i januar. Arsenals bud på den 22 år gamle franskmannen skal ha vært på 90 millioner pund, eller omtrent 950 millioner kroner, men budet ble altså avvist.

I stedet skriver Daily Mail at Arsenal kan komme til å forsøke seg på Manchester Citys Raheem Sterling eller Lyons Nabil Fekir.

Manchester City har blitt koblet til PSG-unggutten Yacine Adli, men ifølge L'Equipe blir det trolig ikke noe av en overgang til City for Adli. Avisen skriver at 17-åringen foretrekker en overgang til Barcelona eller Bayern München fremfor City.

Som fersk West Ham-manager, er det ventet at David Moyes kommer til å signere spillere i håp om å styrke stallen. Ifølge Daily Mirror tar Moyes sikte på å gjøre Brighton-spiller Lewis Dunk til sitt første West Ham-kjøp.

Newcastle har hatt speidere på plass for å følge med på Besiktas-stjernen Cenk Tosun, skriver Daily Mail. Ifølge avisen skal Besiktas ønske 18 millioner pund, eller omtrent 195 millioner kroner, for Tosun.

Også José Mourinho ønsker nok å forsterke spillertroppen, og ifølge Independent skal Valencias Carlos Soler være Mourinhos hovedmål i januarvinduet. Den spanske 20-åringen skal ha imponert Manchester United, og vil trolig koste rundt 40 millioner pund, eller omtrent 430 millioner kroner, skriver Independent.

Kepa Arrizabalaga kobles til både Arsenal og Real Madrid, men selv tar han det hele med ro, skal man tro Daily Mail. Athletic-keeperen sier at det eneste han tenker på for øyeblikket er landslagsspill for Spania, og klubbspill for Athletic.

Selv om Manchester City kjøpte mange spillere i sommer, fortsetter klubben å bli koblet til nye navn. Daily Mail trekker frem Schalke 04-spiller Breel Embolo som en spiller som blir fulgt tett av de lyseblå. Embolo ble hentet til Schalke 04 fra Basel sist sommer, og kostet 20 millioner pund.

Emre Can har fortsatt til gode å signere en ny kontrakt med Liverpool. Om det ikke skjer, står han fritt til å forhandle med andre klubber fra 1. januar. Ifølge Liverpool Echo bekrefter Juventus at de følger med på tyskeren. Også Borussia Dortmund nevnes som en klubb som er ute etter Can.

