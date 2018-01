Onsdagens Premier League-rykter

Simon Mignolet er ønsket av Serie A-klubb etter vrakingen i Liverpool.

Chelsea har kontaktet West Ham, i håp om å signere Andy Carroll i dette overgangsvinduet, skriver The Daily Telegraph. Ifølge Sky Sports er The Hammers vilig til å selge 29-åringen for 20 millioner pund.

Henrikh Mkhiaryan går trolig motsatt vei hvis Alexis Sanchez blir solgt fra Arsenal til Manchester United denne måneden. Armeneren krever imidlertid lønnsøkning hvis han skal forlate Old Trafford, noe som setter hele avtalen i fare. 28-åringen har 150.000 pund i uka i United.

Everton er i rute til å fullføre overgangen for Theo Walcott fra Arsenal onsdag, skriver Liverpool Echo. Angriperen gjennomgikk den medisinske testen onsdag og blir solgt for rundt 20 millioner pund.

Pierre-Emerick Aubameyang har gikk Borussia Dortmund beskjed om at han ønsker å forlate klubben og bedt om tillatelse til å gjøre det. Arsenal håper å sikre seg 28-åringens tjenester.

Marko Grujic er langt unna en plass i Liverpools startellever og er aktuell for utlån til Championship-klubbene Middlesbrough og Cardiff, melder ESPN.

Bordeaux-president Stephane Martin insisterer på at Arsenal skal få det vanskelig med å signere Malcom i dette overgangsvinduet. 20-åringen har blitt koblet til Emirates den siste tiden.

Tottenham er blant klubbene som skal være interessert i å hente det 21 år gamle Norwich-talentet James Maddison, skriver London Evening Standard.

Napoli vurderer å erstatte en tidligere Liverpool-keeper med enda en Liverpool-keeper. Pepe Reinas kontrakt på San Paolo utgår til sommeren, og klubben vurderer å erstatte spanjolen med Simon Mignolet, som har blitt benket i Liverpool den siste tiden, melder Gianluca Di Marzio og Sky Italia.

Cardiff har vært i samtaler med Bournemouth om en mulig overgang for Lewis Grabban i januar. 29-åringen har vært lånt ut til Sunderland i første del av sesongen og bøttet inn mål.

Swansea regnes ifølge Wales Online som favoritter til å signere Milan-floppen Andre Silva for 35 millioner euro før overgangsvinduet stenger.

