Onsdagens Premier League-rykter

Roma skal ha kontaktet Manchester United for å sjekke om det er mulig å signere den 27 år gamle nederlenderen Daley Blind, melder The Mirror. Det er ikke kjent hva United skal ha svart, men interessen fra italienerne skal altså være der.

Samtidig melder Liverpool Echo at Napoli skal ha innledet forhandlinger med Everton om et lån for midtbanespiller Davy Klaassen, som ikke har levert som ventet etter overgangen fra Ajax.

Newcastle-manager Rafael Benitez skal ha hatt krisemøter med eier Mike Ashley og bedt om signeringer før vinduet stenger, skriver The Mirror. Spillere som Leicester-spiss Islam Slimani og Manchester City-forsvarer Eliaquim Mangala står høyt på ønskelisten, skriver Northern Echo.

Arsenal skal være åpne for å slippe Mathieu Debuchy til St. Etienne på såkalt free transfer, skriver L'Equipe.

West Ham skal ha kastet seg inn i kampen om Lille-kaptein Ibrahim Amadou. Crystal Palace skal allerede ha fått to bud avslått på midtbanespilleren, melder Sky Sports.

Dette kan fort bli deadline days store snakkis: Riyad Mahrez prøver å presse frem en overgang fra Leicester til Manchester City, melder flere seriøse aktører i engelsk presse. City skal være villig til å betale 50 millioner pund for den lille teknikeren for å dekke opp for skadede Leroy Sane, men dette skal være langt unna det Leicester krever for å la ham gå i januar. Mahrez skal ifølge Sky Sports nå ha levert inn en såkalt overgangssøknad.

Den troverdige journalisten Mohamed Bouhafsi melder at Tottenham gjorde et forsøk på å hente Chelseas Michy Batshuayi, men spilleren var ikke lysten på overgangen.

Southampton har lagt inn et bud verdt 25 millioner pund for Spartak Moskvas Quincy Promes, melder Sky Sports. Russerne skal imidlertid kreve 30 millioner for nederlenderen.

Jason Burt i The Telegraph melder at Tottenham og Paris Saint-Germain er enige om overgang for brasilianske Lucas Moura. Kantspilleren skal ha vært i London på medisinsk sjekk tirsdag, og ifølge Burt så er avtalen verdt 25 millioner pund (ca 272 millioner kroner). Det er ventet at overgangen blir bekreftet onsdag, som også er deadline day i England.

Thomas Lemar kommer ikke til å bli solgt til Liverpool eller Arsenal i januar. Det slår Monacos visepresident Vadim Vasilyev fast i et ferskt intervju. - Lemar blir i Monaco til slutten av sesongen, det er 100 prosent sikkert, sier han i en uttalelse til RMC.

Ifølge Sky Sports er Crystal Palace fremdeles interessert i å signere Alexander Sørloth før overgangsvinduet stenger. Sørloth og Preston-spissen Jordan Hugill er alternativene som vurderes, melder kanalen.

Tottenham vil vurdere å selge Fernando Llorente hvis de sikrer seg et betydelig overskudd for spanjolen, skriver Sky Sports. Llorente kom til Spurs for 14 mill. pund.

Flightradar24 meldte tirsdag på Twitter at 32.000 mennesker fulgte privatflyet som tok Aubameyang fra Tyskland til England i ettermiddag.

