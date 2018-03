Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United kobles til brasiliansk stjerne.

Shakhtar Donetsks brasilianske stjernespiller Fred har i lengre tid vært koblet til Manchester City, men ifølge The Times er det lite trolig at serielederen i England kommer til å signere 25-åringen. Byrival Manchester United skal imidlertid fortsatt være interessert i midtbanespilleren.

Everton skal være villige til å gi Arsenals midtbanespiller Jack Wilshere en svært lukrativ avtale dersom han signerer for klubben fra Liverpool, skriver Daily Mail. Avisen hevder Everton står klare til å tilby Wilshere mer enn 80.000 pund i uken. Engelskmannen ønsker selv å bli værende i Nord-London, men kommer ikke til å akseptere å gå ned i lønn.

Everton skal også være interessert i å hente den engelske landslagsspissen Jamie Vardy fra Leicester, ifølge Liverpool Echo.

Liverpool vurderer om de skal legge inn et bud på den tyske landslagsspilleren Timo Werner, skriver The Independent. Den 22 år gamle spissen uttalte imidlertid nylig at han har planer om å bli værende i RB Leipzig også neste sesong, selv om han ser for seg å spille i England senere i karrieren. Manchester United har også tidligere vært koblet til spilleren.

Southampton kommer til å signere Mark Hughes som deres nye manager i løpet av onsdagen etter at Mauricio Pellegrino fikk sparken tidligere denne uken. Hughes skal ha blitt tilbudt en kontrakt som varer ut denne sesongen.

West Ham-ledelsen har måttet tåle massiv kritikk de siste sesongene og det toppet seg forrige helg da flere supportere stormet banen og ytret sin misnøye mot klubbens eiere. Nå har West Ham-ledelsen bestemt seg for at de vil ansette en egen fotballdirektør etter sesongen i håp om å bedre deres strategi på overgangsmarkedet, skriver London Evening Standard.

Ifølge UOL Esporte skal Arsenal være i samtaler med Corinthians' midtbanespiller Maycon. Spilleren skal være interessert i å signere for Premier League-klubben, men også Napoli og Shakhtar Donetsk skal ha et ønske om å sikre seg midtbanespilleren.

