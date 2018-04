Onsdagens Premier League-rykter

Vurderer gigantbud på Chelsea-stjerne.

Chelsea-stjernen Eden Hazard har de siste årene vært en av de bedre offensive spillerne i Premier League. Nå hevder London Evening Standard at den spanske storklubben Real Madrid vurderer om de skal prøve å signere belgieren til sommeren. 27-åringen kommer imidlertid ikke til å bli billig. Spanjolene må regne med å legge inn et gigantbud på over 100 millioner pund for å sikre seg Hazard.

Mye tyder på at midtstopper Toby Alderweireld kommer til å forlate Tottenham i sommer etter at spilleren ikke skal ha klart å bli enig med Spurs om en ny avtale. Nå vil Tottenham prøve å kjøpe Matthijs de Ligt fra Ajax som en erstatter for den belgiske landslagsspilleren, melder Football London. Den nederlandske 18-åringen er sett på som et av Europas større stoppertalent og det ventes at Spurs må betale nærmere 50 millioner pund for spilleren.

Newcastles midtbanespiller Mikel Merino skal ha fortalt klubbledelsen at han ønske å signere for Athletic Bilbao til sommeren, melder TeamTalk.

Samtidig skal Newcastle-manager Rafael Benitez være ønsket av La Liga-klubben Real Sociedad, ifølge The Mirror.

Manchester City skal ha kommet med et tilbud for å sikre seg den 15 år gamle Barcelona-spilleren Robert Navarro, ifølge spanske Sport. 12. April fyller unggutten 16 år og må da bestemme seg for om han vil fornye sin avtale med Barcelona eller om han vil prøve seg et annet sted. Det er nok liten tvil om at Barcelona ønsker å beholde spilleren som har imponert for klubbens ungdomslag denne sesongen.

Chelsea skal ha trappet opp jakten på den tyrkiske målvakten Berke Ozer, hevder The Sun. 17-åringen er sett på som et stort talent. Han spiller for øyeblikket for Altinordu. Også Manchester City og Barcelona skal ha vist interesse for spilleren.

Skulle Southampton rykke ned fra Premier League, skal Bournemouth, Leicester og Aston Villa være klare til å kjempe om signaturen til angriperen Charlie Austin, skriver The Mirror.

Til slutt tar vi med at The Mirror hevder West Ham nå ønsker å beholde David Moyes som manager også etter sesongen etter at skotten har ledet laget ut av nedrykkssonen.

