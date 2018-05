Onsdagens Premier League-rykter

Brasils landslagskeeper blir koblet med de to av de gjenværende lagene i Champions League.

Til sommeren kan Alisson fort vise seg å bli et navn på alles lepper. Ikke bare skal ha vokte Brasils bur i VM, men både Liverpool og Real Madrid jakter 25-åringen, som til daglig spiller i Roma. Til Gazzetta dello Sport forteller brasilianeren selv at det er «hyggelig med interessen» og at han samtidig «ikke vet hva fremtiden bringer».

Roma ser ikke ut til å bekymre seg for fremtiden til Radja Nainggolan. Den belgiske midtbanekrigeren har blitt koblet med Chelsea og Manchester United, men ifølge Daily Mail ønsker 29-åringen å bli værende i den italienske hovedstaden.

En som kan være på vei ny klubb er Anthony Martial. Den franske angriperen har ikke fått den ønskede tilliten under José Mourinho denne sesongen i Manchester United, og nå skal Chelsea ha meldt sin interesse, skriver The Telegraph.

Héctor Bellerín kan være på vei til Juventus, skal vi tro den spanske radiokanalen Cadena SER. De skriver nemlig at Arsenal og det italienske mesterlaget er i avanserte diskusjoner om en overgang for den spanske høyrebacken. De melder at prislappen kan ligge på 50 millioner euro (rundt 485 millioner kroner)

Manchester United og Manchester City skal begge følge tett med på utviklingen rundt Jorginho i Napoli. Til den italienske radiokanalen Radio Kiss Kiss, forteller hans agent at det har vært interesse for 26-åringen, skriver Manchester Evening News.

Det har lenge gått rykter om at Antonio Conte er ferdig i Chelsea. Nå hevder The Mirror at man kan få et trenerbytte der Conte tar over Napoli, mens nåværende Napoli-trener Maurizio Sarri tar over de blåkledde i London.

Det går mot slutten for Gerard Deulofeu i Barcelona. Til den spanske radiokanalen Cadena SER forteller spanjolen at han tror hans tid er over hos de spanske seriemesterne. Han har vært utlånt til Watford siden januar, og har tidligere også vært innom klubber som Everton og AC Milan.

Den russiske midtbanespilleren Aleksandr Golovin kan fort bli et hett navn under sommerens VM. Til den russiske nettsiden Sports.ru forteller hans agent at det er på tide at 21-åringen forlater moderklubben CSKA Moskva. Han har tidligere blitt koblet med Arsenal.

