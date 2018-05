Onsdagens Premier League-rykter

Wolverhampton vil forsterke laget før Premier League-returen.

Wayne Rooney er i seriøse samtaler med Major League Soccer-klubben DC United om en overgang til sommeren, skriver Washington Post.

Everton-manager Sam Allardyce er imidlertid klar på at det vil kreves et "massivt tilbud" fra Kina eller USA for at den tidligere England-kapteinen skal forlate klubben i sommer. Det skriver Liverpool Echo.

Wolverhampton håper å bite godt fra seg når klubben returnerer til Premier League neste sesong. Ifølge overgangsguruen Gianluca Di Marzio står AC Milans Andre Silva øverst på ønskelisten. Wolves' gode forhold til spillerens agent, Jorgé Mendes, trekkes fram som en viktig faktor i en mulig avtale. Også Sporting-keeper Rui Patricio er sterkt ønske av Wolves, men spilleren selv skal foretrekke Napoli.

Manchester United er blant flere klubber som er interessert i Borussia Dortmunds Christian Pulisic. Klubben skal være villig til å tilby Anthony Martial i en byttehandel for å hente den 19 år gamle amerikaneren, hevder The Mirror.

Daily Mail hevder Arsenal-spillerne er i ferd med å bli frustrert av Mesut Özil. Flere skal stille spørsmålstegn ved tyskerens offervilje etter at han nå nylig meldte at han er ute resten av Premier League-sesongen, men klar til VM. Arsenal-spillerne er i følge tabloidavien skeptisk til hans "mystiske skader".

I dag spiller Yaya Touré sin siste kamp for Manchester City. 34-åringen har imidlertid åpnet døra for å fortsette karrieren i en annen Premier League-klubb. Everton, Burnley og Wolverhampton er ifølge The Mirror alle interesserte i 34-åringen.

Goal.com hevder det foreløpig ikke har kommet noe bud fra Juventus på Avaro Morata, til tross for rapporter tidligere denne uken om at klubbene var enige om salgssum.

Newcastle er ikke interessert i å signere Islam Slimani permanent etter et skuffende låneopphold denne våren, skriver Newcastle Chronicle. 29-åringen har vært lånt ut fra Leicester.



