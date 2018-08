Onsdagens Premier League-rykter

Manchester United skal allerede ha sett seg ut Zinedine Zidane som en mulig José Mourinho-erstatter.

Manchester United ønsker tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane som erstatter for José Mourinho, dersom portugiseren forlater Old Trafford. Det skriver The Sun.

Inter, som har vist muskler på overgangsmarkedet denne sommeren, ønsker å gjøre et nytt storkjøp i Luka Modric, melder Sky Italia. Italienerne håper den kroatiske midtbaneeleganten kan la seg friste av at flere av hans landsmenn allerede spiller i klubben. I løpet av de neste dagene blir det klart om avtalen kun er en våt Inter-drøm, eller noe som kan bli realitet. Arturo Vidal er Inters backup-plan.

Ifølge Daily Star har Chelsea kastet seg inn i kampen om Bayern München-stjernen Robert Lewandowski. 29-åringen har blitt koblet til Real Madrid denne sommeren. Med bare ni dager igjen av overgangsvinduet i Premier League, er tiden i ferd med å renne ut for Chelseas nyansatte manager Maurizio Sarri.

Stamford Bridge-klubben håper samtidig at de ved å tilby N'Golo Kanté en ny avtale, verdt 290.000 pund i uka, kan overtale Eden Hazard til å bli værende i klubben, skriver London Evening Standard. Den 27 år gamle stjernespilleren, som hjalp Belgia til VM-bronse i sommer, har blitt koblet til blant andre Real Madrid i sommer.

Ifølge The Mirror har imidlertid ikke Paris Saint-Germain gitt opp håpet om å signere Kanté i løpet av sommeren.

Barcelona skal ifølge Sky Sports være interessert i å hente Liverpool-keeper Simon Mignolet til klubben. Belgieren er trolig tiltenkt en backuprolle for Marc-Andre ter Stegen, mens Jasper Cillessen kan være på vei bort fra storklubben.

Luke Shaw sitter gjerne ut det siste året i kontrakten sin, til tross for at Wolfsburg har vist interesse for venstrebacken, som ikke later til å være blant José Mourinhos favoritter på Old Trafford.

Michy Batshuayi har fått beskjed av Chelsea-trener Maurizio Sarri om at han har en fremtid i Chelsea, til tross for interesse fra blant andre Crystal Palace og spanske Valencia, melder RMC.

Everton er interessert i hente den russiske VM-helten Denis Tsjerysjev fra Villarreal i sommer, melder Marca. Villarreal skal også være villig til å gi slipp på 27-åringen.

Crystal Palace håper å signere Tyskland-angriperen Max Meyer fra Schalke 04, samt brasilanske Josef de Souza fra Fenerbahce, skriver Daily Star.

