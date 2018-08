Onsdagens Premier League-rykter

Barcelona gir opp Paul Pogba-overgang.

Barcelona-direktør Ariedo Braida skal ha ifølge Mirror ha uttalt at klubben ikke kommer til å legge inn bud på Manchester Uniteds Paul Pogba i sommer. Han legger dog til at 25-åringen anses som en meget god spiller, og at klubben har øynene åpne.

Danny Rose og Ruben Loftus-Cheek har begge blitt koblet til Schalke den siste tiden. Nå skriver Sky Sports at det må være snakk om salg for at tyskerne skal være interesserte. Låneavtaler vil ikke være aktuelle.

Ifølge Daily Star, skal Chelsea-sjef Maurizio Sarri ønsker å bli kvitt Danny Drinkwater i løpet av august. Spørsmålet er om noen klubber ønsker å hente han.

Harry Maguire forble Leicester-spiller gjennom sommeren til tross for sterke rykter om en overgang til Manchester United. Nå belønnes han med ny kontrakt i klubben, skriver Telegraph. Maguire vil tjene 75.000 pund i uka på sin nye kontrakt.

En annen som ble jaktet av Manchester United, var Diego Godin. Altetico Madrid-stopperen sier nå at han avslot engelskmennenes forslag av personlige årsaker, forteller Mirror.

Manchester City-unggutten Patrick Roberts lånes trolig ut til spanske Girona. Det kan Sky Sports melde. 21-åringen har tidligere vært på lån i Celtic.

Marco Grujic vil trolig ta turen bort fra England etter å ha takket nei til låneopphold i Cardiff og Middlesbrough. Liverpools midtbanespiller skal ikke være i framtidsplanene til Jürgen Klopp, hevder London Evening Standard.

Husk forresten at overgangsvinduet i Norge stenger, onsdag. Dette kan du følge live hos oss i Nettavisen hele dagen.

