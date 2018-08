Onsdagens Premier League-rykter

Hevder at Manchester United-manager José Mourinho ønsker å kvitte seg med Anthony Martial.

Det er Daily Star som skriver at José Mourinho har bedt direktør Ed Woodward om å selge den franske angrepsspilleren som ikke fikk plass i VM-troppen til Didier Deschamps. Dersom det stemmer kan det være at Martial får det som han vil. Spillerens agent hevdet nemlig tidligere i sommer at franskmannen ønsker seg bort fra den engelske storklubben.

Real Madrid er fortsatt ute etter Eden Hazard, skriver The Mirror. Chelsea-spilleren har lenge vært ryktet til den spanske storklubben, og det er fortsatt tid til en overgang ettersom overgangsvinduet i Spania er åpent fram til 31. august.

Den colombianske midtstopperen Yerry Mina imponerte i VM, og 23-åringen byttet ut Barcelona med Everton på Deadline Day i England. Marca hevder imidlertid at den katalanske klubben kan kjøpe midtstopperen tilbake for 60 millioner euro, men at det ikke kan skje før tidligst i 2020.

Manchester City kan få et stort problem om Ederson blir skadd ettersom reservekeeper Claudio Bravo har pådratt seg en alvorlig skade. Nå skriver The Telegraph at Manchester-klubben vil bestemme seg for om de vil hente den 19 år gamle keeperen Aro Muric tilbake til London. Unggutten er for tiden på lån i NAC Breda.

Evening Standard skriver at Arsenal nekter å innvilge Aron Ramseys ønske om å doble lønnen, men klubben skal være trygg på at 27-åringen signerer en ny kontrakt.

Marcos Alonso har vist seg som en målfarlig mann for Chelsea, og den spanske avisen AS skriver nå at både Real Madrid og Atletico Madrid skal være interessert i venstrebackens tjenester.

Mest sett siste uken