Onsdagens Premier League-rykter

Yaya Touré har bestått en medisinsk test i London og nærmer seg ny klubb, skriver agenten hans på Twitter.

Manchester Uniteds styre har foreløpig gitt José Mourinho videre tillit, men klubbens spillere og støtteapparat tror ifølge Daily Mail at portugiseren får sparken med tap kommende helg. Manchester United møter Burnley på bortebane søndag.

Real Madrid viser interesse for Raheem Sterling, men kommer ikke til å gjøre et framstøt i dette overgangsvinduet. Ifølge Sky Sports vil den spanske storklubben blant annet se Manchester City-spilleren i aksjon i Nations League på Wembley 8. september.

Liverpool-spiller Sheyi Ojo nærmer seg et utlån til den franske Ligue 1-klubben Stade de Reims.

Yaya Touré har stått uten klubb etter at kontrakten med Manchester City gikk ut forrige sesong. Nå skriver ivorianerens agent, Dimitry Seluk, på Twitter at Touré snart er klar for sin neste klubb etter å ha bestått en medisinsk test i London.

🔥🔥🔥 Toure @YayaToure has passed a medical in London. Yaya is close to signing a new contract. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 28, 2018

Fenerbahce avviser at klubben forsøker å signere Moussa Sissoko fra Tottenham. Det har ikke vært noe kontakt med klubben, manageren eller spilleren, hevder tyrkerne.

Arsenal-styret stiller seg bak manager Unai Emery, uansett hva han måtte bestemme seg for angående Mesut Özil, skriver The Telegraph. Özil er blant Arsenals best betalte spillere, men skal ha fått beskjed om å jobbe hardere for laget hvis han vil spille.

Paul Pogba leverte ifølge Marca og Tribal Football inn en såkalt "transfer request" i sommer, men den ble avslått av Manchester United. Franskmannen ble koblet til Barcelona i etterkant av VM, men ble værende på Old Trafford.

Alexandre Lacazette har kun spilt en sesong i Arsenal, men vurderer allerede sin framtid i klubben, skriver franske Le10 Sport. Spissen tror ikke han vil få mange sjanser fra start denne sesongen, men London-klubben ønsker å beholde ham.

Mest sett siste uken