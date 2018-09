Onsdagens Premier League-rykter

Barcelona-stjerne ønsker å se Paul Pogba spille for La Liga-klubben.

Han var aldri godt likt blant Manchester United-fansen da han spilte for Liverpool og Luis Suarez blir neppe noe mer populær når han nå ifølge ESPN sier at Paul Pogba ville vært velkommen til Barcelona. Pogba ble værende på Old Trafford i sommer, men stadig dukker det opp rykter om at han ønsker seg bort fra United.

Arsenal viser interesse for Lille-vingen Nicolas Pepe. Ifølge franske L'Equipe følger London-klubben nøye med på spilleren, men må trolig vente seg hard konkurranse dersom de ønsker å signere 23-åringen. Klubber som Sevilla, Real Betis og Lyon skal også blant de som er interessert i ivorianeren.

Arsenal blir også koblet til den tidligere Chelsea-backen Filipe Luis. The Mirror melder at Arsenal kan komme til å prøve å signere 33-åringen fra Atletico Madrid når vinduet åpner igjen i januar.

West Ham har fått en grusom start på sesongen under Manuel Pellegrinis ledelse. Etter fire kamper ligger London-klubben helt sist i Premier League med null poeng. Skulle klubbledelsen finne ut at de vil sparke Pellegrini vil det imidlertid koste dem dyrt. The Times skriver nemlig at West Ham må ut med 15 millioner pund dersom de gir chileneren fyken nå.

Chelsea-spiss Alvaro Morata var på vei til AC Milan i sommer, men overgangen gikk i vasken. Nå skriver italienske Calciomercato at årsaken for at overgangen strandet var på grunn av endringer på eiersiden hos den italienske klubben.

Til slutt tar vi med at Manchester Uniteds midtbanekriger Ander Herrera ønsker å blir værende på Old Trafford de kommende årene, ifølge Daily Mail. Spanjolens nåværende kontrakt med United går ut etter denne sesongen, men det er ventet at Herrera ønsker å skrive under på en ny avtale med den engelske storklubben.

