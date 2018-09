Onsdagens Premier League-rykter

Hevder flere europeiske storklubber jakter brasiliansk Flamengo-stjerne.

Det er franske Le 10 Sport som melder at Manchester United er blant flere større europeiske klubber som prøver å lokke Flamengo-spilleren Lucas Paqueta til Europa. Liverpool, Manchester City, Barcelona og PSG er også blant klubbene som blir koblet til 21-åringen. Den ryktes at den offensive midtbanespilleren skal ha en utkjøpsklausul på 50 millioner euro.

Den tidligere engelske statsministeren Tony Blair skal være en mulig kandidat til å bli styreformann i Premier League, skriver Daily Mail.

Tidligere denne uken meldte enkelte engelske medier at forhandlingene med Manchester City og Raheem Sterling om en ny kontrakt hadde brutt sammen. Nå hevder imidlertid The Sun at partene har til gode å starte på forhandlingene, men at klubben skal være interessert i å snakke med Sterlings representanter i håp om å få til en ny avtale med engelskmannen.

Manchester United-keeper David de Gea har kommet med antydninger om at han kan komme til å skrive under på en ny kontrakt med United. På spørsmål om han kommer til å signere en ny avtale svarte spanjolen at han elsker klubben og supporterne, skriver Manchester Evening News.

Brighton-manager Chris Hughton skal ha hatt muligheter til å lede større klubber i Europa, men den tidligere toppspilleren er klar på at han trives godt i Brighton, skriver The Argus.

Den engelske midtstopperen Harry Maguire skrev i sommer under en ny avtale med Leicester til tross for stor interesse fra blant annet Manchester United. Det har blitt spekulert at den nye avtalen inneholdt en utkjøpsklausul, men nå melder Sky Sports at dette ikke er tilfelle og at Leicester stiller med sterke kort dersom andre klubber prøver seg på Maguire.

