Onsdagens Premier League-rykter

Enda en storklubb har kastet seg inn i kampen om Paul Pogba.

Sagaen rundt Paul Pogba vil ingen ende ta. Franskmannen ryktes fortsatt vekk fra Manchester United etter sin mye omtalte feide med José Mourinho. Nå skriver The Sun at Paris Saint-Germain har kastet seg inn i kampen om franskmannens signatur. Tidligere har Barcelona og Juventus blitt nevnt som mulige destinasjoner dersom VM-vinner Pogba forlater United.

Om Pogba er på vei inn hos PSG, så ryktes Adrien Rabiot ut. Midtbanejuvelen har kontrakt ut sesongen i den franske hovedstaden, og The Mirror skriver at Tottenham nå klargjør et fremstøt for å sikre seg franskmannen. Han har tidligere blitt nevnt i forbindelse med Barcelona og Liverpool.

Det ryktes mye rundt Zinedine Zidane, og hvorvidt han kan være i ferd med å ta over for José Mourinho i Manchester United. Ifølge Christophe Dugarry, som har et radioprogram hos franske RMC, og vant VM med Zidane i 1998, kommer ikke den tidligere Real Madrid-treneren til å ta United-jobben.

Aaron Ramsey kan være på vei vekk fra Arsenal når hans kontrakt går ut til sommeren, og The Mirror hevder at også Danny Welbeck er på vei vekk fra Emirates Stadium. Spilleren som ankom fra Manchester United står også uten kontrakt etter denne sesongen.

Arsenal skal allerede ha identifisert erstatteren til Ramsey, skal vi tro italienske Mediaset. Unai Emery skal nemlig ønske å hente polske Piotr Ziellinski fra Napoli, skriver den italienske mediastasjonen.

Ivorianeren Nicolas Pépé i Lille har vært i fyr og flamme denne sesongen, og den spanske avisen Sport hevder at Barcelona, Arsenal og Everton alle følger nøye med på hans utvikling denne sesongen. Så langt står han med fem mål og fem målgivende på åtte seriekamper denne sesongen.

Manchester City ser ut til å planlegge for fremtiden, skal vi tro Tuttosport. Pep Guardiola skal nemlig ha hatt speidere på plass for å følge med på midtstopper Nikola Milenkovic i Fiorentina. Tidligere har det blitt hevdet at den italienske klubben sa nei til et bud på 40 millioner euro for serberen. Avisen skriver videre at City vil få konkurranse fra erkerival Manchester United om spilleren omtalt som "den nye Nemanja Vidic".

Manchester City skal også ha lagt sitt elsk på unggutten Ilay Elmkies. Tyske Bild skriver at den israelske 18-åringen, som til daglig spiller i Hoffenheim, imponerte stort i en ungdomskamp mot City.

