Onsdagens Premier League-rykter

Barcelona skal ha siktet seg ut nok en Liverpool-spiller til sitt lag.

Journalisten Eduardo Inda, som til daglig jobber for avisen OKDiario, fortalte under TV-programmet El Chiringuito at Barcelona har pekt seg ut Liverpool-spiss Roberto Firmino som sin erstatter for Luis Suárez til sommeren.

Raheem Sterling scoret to mål mot Spania i Sevilla, og nå skal Real Madrid ha fått øynene opp for 23-åringen, skriver Daily Mail. Angriperen har lenge vært i kontraktsforhandlinger med Manchester City, og hans kontrakt med de himmelblå går ut sommeren 2020.

En som ser ut til å nærme seg ny kontrakt er Luke Shaw. The Times skriver at Manchester United og den engelske landslagsbacken nærmer seg en ny femårskontrakt.

London Evening Standard skriver at Manchester United også jobber på spreng for å sikre nye langtidskontrakter for David de Gea og Anthony Martial.

Den tyske midtbanespilleren Arne Maier har den siste tiden blitt koblet til Manchester United og Arsenal, men 19-åringen fortalte nettstedet Goal at han fortsatt trives i Hertha Berlin.

Den siste tiden har mye av snakkisen vært rundt den serbiske midtstopperen Nikola Milenkovic, og lag som Manchester United, Manchester City og Tottenham har vært nevnt i hans forbindelse. Nå skriver italienske Corriere dello Sport at Juventus har kastet seg inn i kampen om Fiorentina-forsvareren.

Tottenham skal også være interessert i danske Joachim Andersen, skriver SportMediaset. Den 22 år gamle midtstopperen spiller til daglig i Sampdoria.

Også Arsenal jakter på det italienske markedet, skal vi tro Gazzetta dello Sport. Unai Emery skal nemlig ha kastet seg inn i kampen om Nicolo Barella, som til daglig spiller i Cagliari. Både AC Milan og Inter skal være veldig interesserte i den italienske midtbanemannen.

The Sun skriver at Everton har kastet seg inn i kampen om Aaron Ramsey. Arsenal-spilleren står uten kontrakt etter denne sesongen, og Manchester United og Liverpool har allerede blitt nevnt som to klubber som ønsker å hente waliseren.

Divock Origi sin tid i Liverpool kan snart være over, skal vi tro nettstedet Turkish-Football.com. De skriver at både Besiktas og Galatasaray ønsker å sikre seg den belgiske spissen.

