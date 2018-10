Onsdagens Premier League-rykter

Ulike skjebner for Antonio Contes vingbackfavoritter i Chelsea.

Marcos Alonso har ifølge ESPN signert en ny kontrakt med Chelsea, som strekker seg fram til juni 2023. Det er ventet at London-klubben vil offentliggjøre kontraktsforlengelsen i løpet av kort tid, hevder kanalen.

Victor Moses, på sin side, er ikke i nærheten av å ha en like viktig rolle i Chelsea under Maurizo Sarri som han hadde under Antonio Conte. Nå vurderer nigerianeren å forlate klubben i januar, i jakten på mer spilletid, skriver Goal.com.

Mauro Icari fortsetter å bøtte inn mål for Inter i Serie A og har blitt en svært ettertraktet mann for storklubber verden over. Argentineren sier imidlertid ifølge AS at han ikke har noen intensjon om å forlate Inter. Onsdag skal 25-åringen og hans lagkamerater i aksjon mot Barcelona i Champions League.

Å sparke trener Julen Lopetegui vil koste Real Madrid 18 millioner euro, skriver avisen Sport. 52-åringen er under et voldsomt press etter en elendig start på sesongen, men karret til seg tre poeng mot tsjekkiske Victoria Plzen i Champions League tirsdag.

Mundo Deportvio hevder at Lopetegui vil få muligheten til å lede laget i storkampen mot Barcelona kommende helg.

Harry Kane er moden for en overgang til Real Madrid, skriver Lothar Matthäus i sin spalte i The Sun. Den tidligere tyske landslagsspilleren mener Real Madrid er den eneste riktige klubben dersom Kane skulle forlate Tottenham og at overgangen ville blitt møtt med forståelse, også fra Spurs-fansen.

Rui Patricio var en av ni Sporting-spillere som terminerte kontrakten etter det angivelige supporterangrepet på flere spillere forrige sesong. Keeperen signerte deretter for Wolves, og en planlagt overgang verdt 18 millioner pund gikk dermed i vasken for Sporting, som klaget inn overgangen til FIFA. Nå skal partene nærme seg en løsning, der Wolves betaler rundt 15 millioner euro for keeperen, skriver The Mirror.

