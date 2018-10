Onsdagens Premier League-rykter

Over og ut for Manchester Uniteds chilenske superstjerne?

Ting har ikke stemt for Alexis Sánchez i Manchester United, og nå hevder The Sun at chileneren er ønsket av PSG. Den franske klubben skal se på det som høyst sannsynlig at de mister enten Neymar eller Kylian Mbappé neste sommer, og vil derfor erstatte en av disse med Manchester Uniteds nummer syv, hevder avisen.

Jadon Sancho har vært på alles lepper etter sin fantastiske sesong så langt i Borussia Dortmund. Nå hevder TuttoMercatoWeb at Manchester United er klubben som leder kampen om det engelske vidunderbarnet. Hans tidligere klubb, Manchester City, så vel som Tottenham, Chelsea, Arsenal og Liverpool, skal også ligge langflate.

Den spanske angrepsspilleren Iker Muniain står uten kontrakt etter sesongen i Athletic Club, og skal allerede ha fått interesse. Marca hevder nemlig at både Liverpool og Napoli har indikert at de ønsker å tilby 25-åringen en kontrakt allerede i januar.

Tottenham skal være bekymret over at trener Mauricio Pochettino kan være på vei vekk, skriver The Telegraph. De skriver at de skal være usikre på om de kan overbevise argentineren om å bli dersom klubber som Manchester United og Real Madrid skulle komme tilbake på banen neste sommer.



Matthijs de Ligt har blitt koblet med blant andre Tottenham og Manchester City. Nå hevder Sport at den nederlandske midtstopperen, som også er ønsket av Barcelona og PSG, har en prislapp på 50 millioner euro.

Dele Alli signerte nylig en ny avtale med Tottenham, og nå skal Christian Eriksen ha gjort det klart at han ønsker like gode betingelser, hevder Daily Express. Real Madrid skal følge situasjonen veldig tett, da de ønsker å sikre seg dansken, hevder avisen.

The Sun hevder at Tottenham er på keeperjakt, og har sett seg ut André Onana i Ajax. Den kamerunske sisteskansen er tiltenkt en rolle som utfordrer til Hugo Lloris i Spurs-målet, skriver avisen.

Chelsea skal være interesserte i å hente Suso fra AC Milan. Det er italienske TuttoMercatoWeb som hevder at de blåkledde ønsker å sikre seg den tidligere Liverpool-spilleren.

Også Arsenal skal ha sett ut en spiller i Ajax, for ifølge CalcioMercato så skal argentinske Nicolas Tagliafico være ønsket på Emirates Stadium. Venstrebacken var i Argentinas VM-tropp i sommer.

Franske Le10Sport skriver at PSG ønsker å sikre seg Abdoulaye Doucouré fra Watford i januar. 25-åringen har vært en åpenbaring på Vicarage Road siden han ankom i 2016.

