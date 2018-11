Onsdagens Premier League-rykter

José Mourinho skal vurdere å kvitte seg med flere forsvarspillere.

Ifølge The Telegraph skal José Mourinho være villige til å selge både Eric Bailly og Marcos Rojo fra Manchester United i januar. Portugiseren skal være på utkikk etter en ny midtstopper og er ikke fremmed for å kvitte seg med de nevnte midtstopperne for å kunne hente inn et nytt ansikt neste overgangsvindu.

En annen spiller som kan være på vei ut dørene på Old Trafford er Alexis Sanchez, melder Evening Standard. Den chilenske vingen har slitt med spilletid i Manchester United denne sesongen. Nå vurderer den offensive teknikeren å forlate «The Red Devils», etter ett snaut år i klubben.

To Manchester United-spillere som ser ut til å ha en fremtid under José Mourinho er den spanske duoen, Ander Herrera og Juan Mata. Spanjolens kontrakter går ut med klubben til sommeren, men begge to skal være i forhandlinger om nye kontrakter for øyeblikket, skriver Sky Sports.

Tottenham er på midtbanejakt og nå skal Spurs-manager Mauricio Pochettino ha funnet sin mann. 21 år gamle Nicolo Barella spiller i Serie A-klubben Cagliari og har imponert denne sesongennoe deen argentinske manageren har plukket opp.

Tottenham skal være klare til å by 35 millioner pund for den italienske sentrale midtbanespilleren, skal vi tro The Sun.

Både Crystal Palace og Fulham har fått opp øynene for Ozan Tufan. Den tyrkiske midtbanespilleren i Fenerbache skal være aktuell for begge London-klubbene ved åpningen av overgangsvinduet, men det er hovedsakelig snakk om et utlån for 23-åringen, ifølge tyrkiske Aksam.

Les også: Ajer ut med skade - pådro seg brudd i øyehulen

The Sun melder forøvrig at Liverpool skal være klare til å by 85 millioner pund for Ousmane Dembele. Om Barcelona skal være villige til å selge den franske 21-åringen er usikkert, men det skal ikke stoppe Jürgen Klopp fra å forsøke seg på den lynraske vingen.

Wigan-spilleren, Nick Powell, skal være aktuell for tyske RB Leipzig, skriver TeamTalk. Den tidligere Manchester United-spillerens kontrakt går ut ved sesongslutt, noe den tyske klubben vil utnytte ved å tilby 24-åringen en forhåndskontrakt. Om Powell underskriver vil han forlate Championship-klubben ved sesongslutt, til fordel for spill i Bundesligaen.

Mest sett siste uken