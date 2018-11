Onsdagens Premier League-rykter

N'Golo Kanté nærmer seg ny Chelsea-avtale.

Frenkie de Jong er i ferd med å bli en av Europas mest ettertraktede midtbanespillere. Ajax-spilleren skal være sterkt ønsket av klubber som Manchester City og Barcelona og har en proslapp på rundt 75 millioner pund, skriver The Mirror.

N'Golo Kanté trives med tilværelsen i Chelsea og nærmer seg nå ny kontrakt med London-klubben, skriver The Telegraph. Trolig skriver 27-åringen snart under på en ny avtale, som gir ham 300.000 pund i uka.

Real Madrid har, som mange andre toppklubber, brukt landslagspausen på å finsikte mulige fortsterkninger. Ifølge The Sun er Marcus Rashford og Christian Eriksen blant dem. Real Madrid ser på duoen som mulige erstattere for Cristiano Ronaldo og Luka Modric, hevder avisen. Ronaldo forlot Madrid i sommer, til fordel for Juventus, mens Modric var lenge koblet til en Inter-overgang.

Real Madrid håper også å overtale Brahim Diaz til ikke å fornye kontrakten med Mancester City, skriver AS. 19-åringens avtale med City går ut til sommeren, og det begynner å haste hvis de lyseblå vil beholde talentet.

Ifølge Mundo Deportivo har PSG-spiller Adrien Rabiot fortalt Barcelona at han kommer til å signere for klubben til sommeren.

Leicester ser på mulighetene for å hente Mohamed Elneny fra Arsenal denne vinteren, skriver Leicester Mercury. 26-åringen har ikke spilt en eneste Premier Leaugue-kamp for The Gunners denne sesongen.

Franske Nice ønsker å signere Liverpool-keeper Simon Mignolet i januar, men for øyeblikket tyder det meste på at 30-åringen blir værende på Anfield som backup-keeper resten av sesongen, hevder Liverpool Echo.

En mann som kan komme til å forlate England i januar er Javier Hernandez. 30-åringen sliter med både scoringsform og lite spilletid i West Ham og nå viser tyrkiske Besiktas interesse, skriver The Sun.

Selv håper West Ham å sikre seg den brasilianskfødte greske venstrebacken Leonardo Koutris fra Olympiakos i januar. London-klubben skal ifølge The Mirror være villig til å bla opp fem millioner pund for 23-åringen.

